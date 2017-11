Les Blue Jays intéressés par Shohei Otani

Convoité par plusieurs formations du baseball majeur, le Japonais Shohei Otani se retrouve notamment dans la mire des Blue Jays de Toronto.

«Honnêtement, je ne pourrais imaginer une meilleure combinaison, a estimé le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, tel que cité par le quotidien "Toronto Sun". Il irait bien dans notre équipe présentement et il a un talent incroyable.»

Atkins a tenu de tels propos en marge de la rencontre des directeurs généraux du baseball majeur qui se poursuit jusqu’à jeudi à Orlando, en Floride.

Otani est perçu comme un véritable phénomène, lui qui est un excellent lanceur et un frappeur avec beaucoup de puissance. D’ailleurs, il ne faudrait pas se surprendre qu’Otani, 23 ans, choisisse un club de la Ligue américaine en vertu du règlement du frappeur de choix qui est en vigueur.

Les Rangers du Texas et les Yankees de New York seraient au cœur de la course pour obtenir les services d’Otani, qui doit s'entendre avec un club d'ici l'ouverture des camps d'entraînement, en février.