Un masque blanc, une mitaine et un bloqueur aux couleurs des Penguins, des jambières pareilles à celles des Panthers. Pas besoin d’un long coup d’œil pour constater qu’Antti Niemi a déjà passablement trimballé son baluchon même si la saison n’est vieille que de deux mois.

À cet itinéraire, on peut même ajouter Dallas, puisque les Stars ont choisi de racheter, le 27 juin dernier, la dernière année d’un contrat qui aurait rapporté 4,5 M$ de dollars au gardien de 34 ans.

Autant de rebondissements qui confirment que le Finlandais n’est plus l’athlète qui a aidé les Blackhawks à remporter la Coupe Stanley, en 2010, ni celui qui fut l’homme de confiance des Sharks pendant cinq saisons.

Avec un dossier de 0-4-0, une moyenne de buts alloués de 6,74 et un taux d’efficacité de ,822, parler d’un passage à vide relève de l’euphémisme.

«Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé. Pourtant, je suis en santé, je me sens en bonne forme. Ce sont quelques rebonds malchanceux combinés à autre chose», a indiqué Niemi pour expliquer ses déboires.

À sa défense, il faut reconnaître qu’il n’a pas été placé dans des positions favorables, surtout lors de ses trois départs avec les Penguins. Trois matchs où l’équipe disputait une deuxième rencontre en 24 heures. Deux fois sur trois, il a fait face au Lightning, l’équipe de l’année jusqu’à présent (il l’a également affrontée à une reprise avec les Panthers).

«C’est vrai, mais le travail consiste quand même à arrêter les rondelles. Je dois arrêter les rondelles, a déclaré le gardien, après s’être entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. Je dois retrouver ma confiance et mon esprit bagarreur. Il n’y a rien de technique qui ne fonctionne pas.»

Un vieux complice

Au moins, à Montréal, il retrouvera Stéphane Waite, l’entraîneur à l’origine des succès qu’il a connus il y a quelques années.

«Il a amené beaucoup de structure de mon jeu sans essayer de modifier mon style», s’est souvenu Niemi.

Interrogé à ce sujet, Claude Julien a confiance de voir son adjoint parvenir à ramener un peu de vigueur dans le jeu de son nouvel homme masqué.

«Stéphane a déjà regardé des vidéos de lui. Il connaît bien ses forces et ses faiblesses. Il a connu du succès avec lui auparavant. Il est convaincu de pouvoir l’aider, a-t-il expliqué. J’ai vu ce matin que c’est un gars qui travaille très fort. Déjà là, c’est un atout. Si Stéphane peut améliorer ses faiblesses, il pourra faire de lui un meilleur gardien.»

Néanmoins, il se pourrait très bien que l’on ne voie jamais Niemi protéger le filet du Tricolore au cours d’un match. Après tout, Marc Bergevin a insisté sur le fait qu’il avait fait l’acquisition d’une police d’assurance.

«On y va une étape à la fois. On ne peut pas faire de calcul à ce temps-ci. Il vient d’arriver. On ne peut pas prendre ces décisions maintenant. On verra en temps et lieu», a indiqué Julien, au sujet de l’utilisation de Niemi.

Attention au piège

Ce qui est certain, c’est que Charlie Lindgren obtiendra, jeudi soir, un sixième départ de suite. Devant ses coéquipiers et lui se trouveront les Coyotes de l’Arizona, une équipe totalement démunie, dont les deux seules victoires de la saison ont été acquises en bris d’égalité.

«Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas encore gagné en temps régulier qu’ils n’ont pas eu la chance de le faire», a mis en garde le pilote franco-ontarien.

«Dans cette ligue, il n’y a pas de match facile. Il faut démontrer la maturité d’une équipe qui ne prend rien à la légère et qui sera prête à travailler aussi fort qu’elle l’a fait hier (mardi)», a ajouté l’entraîneur-chef du Canadien.

À l’instar du Tricolore, les Coyotes vivent des bouleversements devant leur filet comme en fait foi la transaction ayant impliqué Louis Domingue, mardi après-midi.

Par ailleurs, les Montréalais devront avoir à l’œil la recrue Clayton Keller. Âgé de 19 ans, l’attaquant a déjà récolté 11 buts depuis le début de la saison.

