Des joueurs dans l’inconnu

Vous pouvez facilement vous imaginer l’ambiance qui règne à l’heure actuelle dans le vestiaire des Coyotes de l’Arizona, derniers du classement général de la Ligue nationale de hockey en vertu d’un dossier de 2-15-3 et d’une récolte de sept points depuis le début de la saison.

« Honnêtement, c’est dur, mais il faut rester positif et se soutenir pour rester tous ensemble. Ce n’est pas le temps d’être individuel. On va s’en sortir ensemble. »

Individuellement, la situation n’est particulièrement pas rose pour Anthony Duclair. L’attaquant n’a récolté que 6 points en 14 matchs depuis le début de la campagne et il a été écarté de l’effectif lors de trois des cinq dernières rencontres des Coyotes. Il s’attend toutefois à affronter le Canadien de Montréal jeudi soir au Centre Bell.

« Il ne faut pas que ça rentre dans ta tête, a expliqué le Québécois de 22 ans. Tu fais ce qu’il faut faire pour revenir dans la formation. Je fais de la vidéo avec les entraîneurs et je leur pose des questions. C’est une nouveauté pour moi, mais ça arrive à beaucoup de joueurs qui commencent dans la Ligue. »

Heureusement que Paul Bissonnette traîne dans l’entourage des Coyotes. L’ancien redresseur de torts a été embauché comme ambassadeur et analyste aux côtés du descripteur officiel Bob Heethius à la radio. Vers la fin de sa carrière de hockeyeur, Bissonnette est devenu une véritable sensation sur les réseaux sociaux.

« En fait, tout ce qu’ils voulaient, c’était des “retweets”, a-t-il ajouté à la blague. Ils me donnent un petit salaire et j’ai le droit de me tenir avec les gars. Je paie pour mes abonnés, mais ça fonctionne ! »