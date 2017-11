La logique respectée

MONCTON | C’était un secret de polichinelle autour de l’équipe de la LHJMQ à la veille du second match contre les étoiles russes, Samuel Harvey ne pouvait pas être laissé au bout du banc.

Avec un gain dans le sixième match jeudi soir au Colisée de Moncton, les représentants du circuit québécois peuvent donner la victoire à la Ligue canadienne dans cette série annuelle face à la Russie. Ce serait un troisième triomphe de suite et le Québec pourrait balayer les honneurs une deuxième année de suite, ce qu’il n’a pas réussi depuis 2005.

Malgré le processus d’évaluation d’Équipe Canada junior (ÉCJ) qui dicte le ton de la série en vue du Championnat du monde junior, Dominique Ducharme ne pouvait faire autrement que de briser le système d’alternance. Son gardien ne lui a pas donné l’opportunité de le retirer du filet avec sa brillante performance à Charlottetown mardi soir.

Fitzpatrick laissé de côté

Et avec de ronflantes statistiques en début de saison devant la cage du Phoenix de Sherbrooke, Evan Fitzpatrick n’avait pas sa place dans ce rendez-vous.

L’espoir de second tour des Blues de St. Louis en 2016 présente l’un des pires dossiers de la LHJMQ. Il a accordé une moyenne de 3,72 buts par match à ses 14 sorties, montrant un taux d’efficacité de ,875. Ses arguments n’étaient pas très solides même s’il a participé à deux aventures chez Hockey Canada. De son côté, Harvey, 19 ans, est au sommet de sa forme et il salive à l’odeur de la victoire chez les Huskies de Rouyn-Noranda.

Pas le sort désiré

Fitzpatrick aurait souhaité faire oublier ce mauvais début de campagne, affronter les Russes et prouver qu’il a sa place dans cette équipe.

La direction en a décidé autrement. Elle veut voir ce que Harvey a dans le ventre. Avec une autre performance étincelante, il mériterait un voyage à St. Catharines, où se déroulera le camp de sélection finale d’ÉCJ dans un mois et où il ne sera pas impossible d’y apercevoir plus de deux gardiens.

« J’ai contrôlé ce que je pouvais dans le premier match. Je me suis bien senti devant le filet, a indiqué Harvey.

« Ce sera spécial de me retrouver encore là demain [jeudi soir]. Je pensais qu’en raison du système d’alternance il aurait fallu que je cède ma place, mais non. C’est un honneur et je dois offrir une performance semblable. C’est ma porte d’entrée vers Hockey Canada. Je dois par contre me concentrer entièrement sur le match et ne pas penser à ce qui arrivera ensuite. Il faut que je continue comme ça à Rouyn-Noranda par la suite. »

► Simon Benoit, des Cataractes de Shawinigan, intégrera la formation à la ligne bleue. L’attaquant Arnaud Durandeau sera laissé de côté.