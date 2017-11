Il semble de plus en plus clair que le Canadien a fait un bon coup en offrant un contrat au gardien Charlie Lindgren en mars 2016.

Lindgren, qui n’avait jamais été repêché par une équipe de la LNH, avait 22 ans lorsqu’il s’est entendu avec le Tricolore à titre de joueur autonome, au terme de son parcours avec l’Université St. Cloud.

Selon ce que rapporte le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman, le portier américain a très peu été épié par les dépisteurs de la LNH avant d’être «découvert» par les hommes de hockey du CH.

De façon générale, les gardiens venant du Minnesota, comme Lindgren, intéressent très peu les dépisteurs, a mentionné Friedman. Choisi par les Stars au dernier repêchage, Jake Oettinger était d’ailleurs le premier cerbère du Minnesota à être sélectionné depuis 2010.

Parmi les gens qui ont cru en Lindgren au début de sa carrière figure Kevin Ziegler, un préparateur physique qui a notamment travaillé avec le Lightning et les Coyotes. Ziegler se rappelle d’un jeune homme qui manquait de maturité physique, mais qui était très compétitif.

«La première fois que Charlie a joué dans la USHL, il a donné six buts, s’est souvenu Ziegler. Mais il était calme, et restait compétitif. On lui avait dit qu’il ne savait pas à quel point il allait devenir bon.»

À St. Cloud, Lindgren a été repéré par un dépisteur local du Tricolore. Éventuellement, Scott Mellanby et Marc Bergevin se sont déplacés. Les hommes de hockey aimaient bien le jeune gardien, ainsi qu’un certain Ryan Poehling, qui est devenu leur premier choix au repêchage de 2017.

Lorsqu’est venu le temps de signer un contrat dans la LNH, Lindgren a essentiellement eu à choisir entre le Canadien et les Panthers de la Floride. Son entourage croyait qu’il prendrait la deuxième option en raison de la présence de Carey Price à Montréal, mais il a finalement accepté l’offre du CH.

«Il était emballé à l’idée de jouer à Montréal et d’apprendre auprès de Price, a mentionné un de ses agents, Ben Hankinson. Il se disait que s’il était assez bon, il ferait son chemin dans la LNH.»

Par ailleurs, le Tricolore avait de nouveau un contingent de dépisteurs présents lors de récents matchs de St. Cloud. Pour surveiller Poehling, sans aucun doute, mais le CH aurait également le défenseur Jimmy Schuldt à l’œil. Ce dernier deviendra bientôt joueur autonome, comme ce fut le cas pour Lindgren en 2016.

Cette fois, le CH ne sera pas la seule équipe sur le dossier, a assuré Friedman.