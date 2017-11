Immanquablement, il soulève la grogne des partisans qui se demandent pourquoi c’est le Tchèque et non Jonathan Drouin, par exemple, qui se trouve sur la glace. Habituellement peu enclin à discuter de ses « décisions d’entraîneur », Julien a accepté de faire la lumière sur sa philosophie.

« Mais en même temps, tu dois tenter de contrer les meilleurs joueurs adverses. Je ne sens pas que, présentement, nos meilleurs joueurs offensifs sont les plus forts des deux côtés de la patinoire, a-t-il poursuivi. Pacioretty est notre meilleur marqueur. Il est celui qui embarque, sur la présence suivante, avec Danault. Deux autres joueurs qui ont développé des affinités. Même chose pour Galchenyuk et Drouin qui sont les suivants. D’ailleurs, on a deux victoires et deux défaites en prolongation, alors on n’est pas trop dans le champ. »