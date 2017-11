Rouge et Or: Kevin McGee écope une suspension de trois parties

Le maraudeur Kevin McGee, du Rouge et Or de l’Université Laval, a écopé d’une suspension de trois parties pour son plaqué à l’endroit du receveur Khalil Kerr, samedi dernier, à l’occasion de la Coupe Dunsmore.

Le commissaire Benoît Doloreux du RSEQ a retenu la plainte des Carabins de l’Université de Montréal. «Ce geste est catégorisé comme une rudesse excessive entraînant une disqualification, donc une partie de suspension, écrit-on dans le communiqué publié par le RSEQ. De plus, l’action était directement dirigée à la tête et considérée assimilable à une tentative de blessure. Conformément à l’article 19.5.4 des

Règlements du secteur universitaire du RSEQ, cela entraine une partie de suspension, et puisque cette action est une récidive suite à l’incident du 28 septembre dernier impliquant le demi-inséré des Stingers de l’Université Concordia James Tyrell, cela entraine une partie additionnelle de suspension.»

Conformément au règlement 90.60.5A de USports, McGee ratera donc la Coupe Mitchell, samedi à Calgary, face aux Dinos, et la Coupe Vanier la semaine suivante à Hamilton si le Rouge et Or atteint la rencontre ultime.

«Après avoir consulté les séquences vidéos complémentaires et les rapports écrits concernant les étudiants-athlètes Kevin McGee et Khalil Kerr, le commissaire du RSEQ indique que la demande de révision de l’Université de Montréal est retenue, mentionne-t-on par voie de communiqué. La révision vidéo et les consultations effectuées donnent une latitude suffisante au commissaire pour permettre de conclure que le plaqué de l’étudiant-athlète Kevin McGee était illégal en cohérence avec la Règle 7 (Infractions et pénalités) – Section 2 (Rudesse excessive) et Section 3 (Rudesse) – Article 5 (Autres actes de rudesses excessives) et Article 16 (Joueur en position vulnérable) des règles du Football amateur canadien.»

Le Rouge et Or a la possibilité de porter la décision en appel. Un délai maximum de 72 heures est prévu.

