Une mascotte change de nom à cause des multiples fusillades

POUGHKEEPSIE, New York – Depuis plus de quarante ans, la mascotte des équipes sportives du Marist College situé dans l’État de New York se nommait Shooter, mais en raison de la kyrielle de fusillades qui ont eu lieu au cours de la dernière année, le département sportif a décidé de changer le nom de son emblème.

Le renard roux s’appelle Frankie depuis le début de la nouvelle saison, peut-on lire dans les pages du «Poughkeepsie Journal» publié mardi.

Selon les données recueillies dans le «USA TODAY», il a plus de 210 personnes qui ont perdu la vie lors de fusillades survenues dans différents endroits aux États-Unis.

La mascotte, que l’on peut voir entre autres lors des matchs de basketball ou de football du collège, avait été nommée ainsi en référence à la cible de tir en basketball (Shooting Hoops).

«Malheureusement, dans notre culture d’aujourd’hui, il y a une stigmatisation négative avec ce terme et je ne crois pas qu’il soit approprié pour nous de perpétuer ce terme», a mentionné le directeur des sports du Collège, Tim Murray, qui dit avoir reçu plusieurs commentaires pour la plupart positifs.

Le nom de Frankie a été choisi en raison de la proximité avec la ville Hyde Park, lieu de naissance de l’ancien président Franklin D.