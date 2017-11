Andre Dawson honoré

L'ancien joueur des Expos de Montréal Andre Dawson a été honoré mardi soir par l'Association des anciens joueurs des ligues majeures de baseball.

Dawson et Bert Blyleven ont tous deux reçu un prix-hommage pour l’ensemble de leur carrière dans le baseball majeur.

Sélectionné huit fois pour le match des étoiles du côté de la Ligue nationale, celui que l’on surnommait «The Hawk» a frappé 2774 coups sûrs au cours de sa carrière.

Choisi joueur le plus utile de la Nationale en 1987, alors qu’il venait de joindre les Cubs de Chicago, l’ancien voltigeur fait partie des trois seuls joueurs avec Willie Mays et Barry Bonds à avoir cumulé plus de 400 circuits et plus de 300 buts volés.

«J’ai pensé abandonner après ma quatrième année en raison d’une fracture dans le genou gauche, a raconté Dawson, qui a dû subir 12 opérations chirurgicales pour cette blessure. La douleur était si grande que je ne croyais pas pouvoir continuer au même rythme.»

Des gens de son entourage, dont sa femme, l’on encouragé à persévérer. Finalement, Dawson a passé 21 saisons dans le baseball majeur. Après avoir évolué avec les Expos de 1976 à 1986, il est resté six saisons avec les Cubs. Il a ensuite passé deux ans avec les Red Sox de Boston avant de conclure sa carrière en 1996 avec les Marlins de la Floride.