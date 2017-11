[AUDIO] LNH à Houston: «c'est peut-être une bonne chose pour Québec», selon Simon Gagné

Même si des discussions entre la Ligue nationale de hockey (LNH) et les propriétaires des Rockets de Houston de la NBA auraient eu lieu sur la viabilité d'une deuxième équipe au Texas, l’ex-hockeyeur Simon Gagné reste optimiste quant au retour des Nordiques à Québec.

L'ancien des Flyers, du Lightning, des Kings et des Bruins était avec Enrico Ciccone et Charles-Antoine Sinotte dans l’émission Du sport le matin, jeudi, sur les ondes du 91,9 Sports, à Montréal.

Voici ce qu’il a dit.

«De voir que la LNH regarde ailleurs que Québec pour une expansion, c’est frustrant, mais dans un autre sens, on dirait qu’on s’est fait dire qu’il fallait qu’il y ait une expansion encore, pour que Québec en reçoive une par la suite ou un déménagement. C’est comme si on attend que soit Seattle ou Houston ait une équipe et que, par la suite, ce soit Québec pour que ce soit équivalent dans les deux conférences.»

«Oui, c’est frustrant à entendre, mais c’est peut-être une bonne chose pour Québec aussi.»