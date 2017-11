La LHJMQ fait la différence

Vitalii Abramov a donné la victoire à la Russie, 2 à 1, à la fin du sixième et dernier match de la série pancanadienne annuelle. Un gain a permis de créer l’égalité à trois victoires et neuf points de chaque côté. Il aura fallu la fusillade pour couronner les champions. Le Québec a sauvé l’honneur de la Ligue canadienne en s’imposant.

Le représentant des Huskies de Rouyn-Noranda s’est montré calme et efficace dans son demi-cercle. Il a tôt fait de se signaler en frustrant Maxim Rasseykin. Plusieurs autres ont aussi goûté à sa médecine. Joueur clé de cette série, il a amplement mérité son carton d’invitation en vue du camp de sélection finale d’Équipe Canada junior (ÉCJ) dans un mois. Il a conservé une fiche de 1,53 but alloué par match et un taux d’efficacité de ,949, ce qui le place au second rang, derrière Carter Hart, parmi tous les gardiens canadiens qui ont participé à l’évènement.