LHJMQ en revue: retour aux sources pour Pelletier

Il y avait de la grande visite à l’entraînement du Blizzard du Séminaire Saint-François, l’équipe midget AAA de la Rive-Nord de Québec, plus tôt cette semaine. Même s’il s’éclate à ses débuts dans la LHJMQ, Jakob Pelletier n’a pas oublié le programme qui l’a façonné jusqu’ici en tant que hockeyeur.

« Je commençais à m’ennuyer un peu ! Le premier mois a été plus difficile, mais après, c’était correct. Tu vois des gars chaque jour, et du jour au lendemain tu les vois une fois par mois. C’est le fun de revoir les boys et les entraîneurs », lançait la jeune sensation des Wildcats de Moncton.

La cuvée exceptionnelle des joueurs nés en 2001 se retrouve sous les projecteurs depuis déjà des années. Si Alexis Lafrenière, le tout premier choix du dernier repêchage, fait honneur à sa réputation avec l’Océanic de Rimouski, c’est tout aussi le cas pour le talentueux attaquant des Wildcats.

Pelletier renfilera samedi contre les Islanders de Charlottetown l’uniforme des Chats sauvages pour la première fois depuis sa participation au Défi mondial des moins de 17 ans en Colombie-Britannique, où il a inscrit quatre buts en six rencontres, guidant Canada-Blanc vers une quatrième place.

« Ce fut une expérience tout simplement incroyable. Tu te mesures aux meilleurs au monde et tu ne peux que devenir un meilleur joueur [...] Chaque joueur apportait une petite touche personnelle et j’ai suivi mon plan de match. J’ai joué comme j’en étais capable et je pense que ça a bien été. Comme ils nous ont dit, ils ne se fient pas uniquement sur ce tournoi-là pour d’éventuelles invitations pour les U18. »

Photo courtoisie

Débuts électrisants

Avant son départ à ce tournoi, le patineur de Neufchâtel s’était hissé au troisième échelon parmi les recrues pour le nombre de points, avec ses cinq filets et 15 passes (20 points) en 17 rencontres. Les Wildcats figurent présentement au troisième rang du classement général. N’empêche, le principal intéressé préfère donner le crédit à ses coéquipiers quand vient le temps d’aborder ses succès précoces.

« Je ne me concentre pas sur mes chiffres personnels. C’est plus surprenant qu’on soit dans le haut de la ligue, je pense que personne ne nous voyait là en début de saison. On travaille fort et c’est le succès qu’on mérite.

Ça a bien été au camp, mais j’ai développé une chimie avec Mika [Cyr] et Jeremy [McKenna]. On marque de gros buts presque à chaque match et comme il a confiance en nous, ça donne un petit coup de pouce », soulignait Pelletier après s’être donné corps et âme à l’entraînement de son ancienne équipe au complexe sportif de Saint-Augustin.

Saison déterminante

À sa seule saison dans les rangs midgets AAA, l’adolescent de 16 ans a soulevé la coupe Jimmy-Ferrari, emblème de la suprématie du circuit, étant nommé joueur par excellence des séries, avant d’être un élément clé dans la médaille d’argent ramenée par le Blizzard au championnat canadien.

« Je ne ferai pas de cachettes que ça m’a amené à un autre niveau. J’ai gagné en confiance l’an passé et je suis arrivé au camp en me disant que je n’avais qu’à faire la même chose », a-t-il avoué, saluant le travail de ses anciens entraîneurs au passage.

Lors du récent passage des Wildcats à Québec, que Pelletier a raté en raison du tournoi international auquel il participait, l’entraîneur Darren Rumble avait mentionné que la foule de Moncton réagissait lorsqu’il réalisait certains jeux. Pelletier reste bien humble malgré son statut de favori auprès des partisans.

« C’est le fun. Ça te donne un petit surplus d’énergie. Cela dit, je reste le même gars et je m’en vais à l’aréna pour m’amuser. Ce sont de bons partisans. »

Poulin à la recherche de confiance

Photo d’archives, AFP

Pendant qu’Alexis Lafrenière et Jakob Pelletier s’amusent avec leur équipe respective, celui qui a été sélectionné entre ces derniers au dernier repêchage, Samuel Poulin, est toujours à la recherche d’un premier but avec le Phoenix de Sherbrooke.

Il faut dire que les choses ont bien mal débuté pour le patineur de Blainville. Poulin a subi une commotion cérébrale dès les premiers instants de son entrée en scène dans la LHJMQ, le forçant à rater près de trois semaines d’activités.

En 11 matchs au total, le jeune homme a obtenu cinq passes.

« Depuis qu’il est revenu, il manque un peu de confiance, reconnaît l’entraîneur-chef Stéphane Julien. Il a une éthique de travail, il prend soin de lui et c’est un vrai pro. Sa volonté est là. C’est une question de confiance et non de comportement. Ce n’est pas évident quand tu manques trois semaines. »

Julien croit que le succès des autres recrues à travers la LHJMQ peut aussi être un facteur qui joue en défaveur de Poulin. « Ça te joue dans la tête, veut, veut pas. Tout ce qu’il fait est bien, mais dans les matchs, il n’arrive pas à reproduire ça comme il l’espérerait », a expliqué l’entraîneur du Phoenix.

Tournoi bénéfique

À l’instar des autres nombrils verts talentueux de son âge, Poulin vient de porter le chandail à la feuille d’érable au Défi mondial des moins de 17 ans, où il a enregistré trois mentions d’aide en six rencontres. Cette participation l’aidera-t-elle à solidifier sa confiance ?

« Je l’espère, a répondu son coach. Parfois, ça fait du bien de sortir de la zone du hockey junior et d’aller jouer avec des gars de ton âge. Je crois que ç’a été bénéfique pour lui. S’il va chercher son premier but, ça va donner de la confiance à son jeu. »

Présentement installés au 14e rang du classement général, les Sherbrookois auront sans doute besoin de l’apport de leur recrue au cours des prochains matchs pour gravir les échelons alors que cinq d’entre eux auront lieu devant leurs partisans.

« L’un de nos problèmes cette saison, c’est qu’on n’a pas gagné à la maison (2 victoires en 10 matchs). On dirait qu’on garde ça plus simple sur la route. Il faudra vraiment être des homers jusqu’à la fin [de cette séquence]. »

Dans le calepin...

Les Foreurs devront se passer des services de leur vétéran défenseur David Henley pour les six prochains matchs. Henley a été suspendu jeudi pour sa mise en échec à la tête de Pavel Koltygin, des Voltigeurs de Drummondville, survenue lors du match de samedi dernier au Centre Marcel-Dionne. Koltygin n’a heureusement pas été blessé gravement sur la séquence, lui qui participe cette semaine à la Série Canada-Russie pour l’équipe russe. En 21 matchs, Henley compte trois buts et huit mentions d’aide.

À moins qu’il ne signe un contrat professionnel d’ici le début de la saison 2018-2019, le gardien des Foreurs de Val-d’Or, Étienne Montpetit, fera le saut au sein du circuit universitaire canadien avec les Aigles Bleus de Moncton au terme de sa carrière junior, selon les informations de l’Acadie Nouvelle. Considéré comme l’un des meilleurs portiers de la LHJMQ, l’athlète de 20 ans a conservé un dossier de 8-8 cette saison, ainsi qu’une moyenne de buts alloués de 3,16 et un pourcentage d’efficacité de ,915.

En février 2016, le collègue Mathieu Boulay publiait un reportage qui révélait que la British Columbia Hockey League (BCHL) devenait une option de plus en plus alléchante pour les joueurs québécois qui souhaitent décrocher des bourses au hockey universitaire américain. Après trois saisons avec les Lions du Collège Champlain St. Lawrence, Raphaël Gosselin a mis le cap vers l’Ouest pour s’aligner avec les Capitals de Cowichan Valley. L’attaquant s’adapte tranquillement à ce circuit, comme en font foi ses deux buts et trois aides en 17 parties.

Le Sting de Sarnia (16-4-1), de la Ligue de l’Ontario, occupe pour une deuxième semaine consécutive le sommet du classement des meilleures équipes de la Ligue canadienne. L’Armada de Blainville-Boisbriand (3e), les Remparts de Québec (8e) et l’Océanic de Rimouski (9e) sont les formations représentant la LHJMQ au sein de ce palmarès hebdomadaire. Dans le cas de l’Armada, la troupe de Joël Bouchard y figure pour une neuvième semaine d’affilée !

La LHJMQ en bref

Les Tigres de Victoriaville, les Mooseheads de Halifax et le Phoenix dominent pour le nombre de buts en désavantage numérique depuis le début de la saison.

Phélix Martineau est tout feu tout flamme avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, ayant marqué sept fois au cours des cinq dernières rencontres de son équipe.

L’Océanic de Rimouski est dans une classe à part quand il marque le premier but, comme en témoigne sa fiche de 11-2-2 en pareilles circonstances, pour une récolte de 24 points.