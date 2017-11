Bryan Adams prendra part aux festivités entourant la rencontre en plein air que disputeront le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa le 16 décembre, au parc Lansdowne d'Ottawa, a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH) jeudi.

Le rockeur canadien offrira une prestation lors du second entracte de cette partie qui célébrera le 100e anniversaire du tout premier affrontement entre les deux formations qui a eu lieu le 19 décembre 1917.

Ce sera donc la deuxième fois que l'artiste associe son nom à la LNH cette année. Le 1er janvier, il a profité de sa présence devant plus de 40 000 amateurs de hockey réunis au BMO Field de Toronto – pour voir les Maple Leafs de Toronto se frotter aux Red Wings de Detroit – afin d'interpréter «Cuts Like a Knife», «You Belong to Me» et «Summer of '69».

Le match extérieur du 16 décembre entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa sera notamment diffusé sur les ondes de TVA Sports.

Pour sa part, Bryan Adams travaille toujours à la rédaction de chansons qui permettront la création de la comédie musicale «Pretty Woman», inspirée du célèbre film romantique du même titre, une œuvre attendue sur Broadway à l'automne 2018.