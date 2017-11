Les attaquants du Canadien de Montréal Max Pacioretty et Torrey Mitchell était de retour sur la glace, jeudi avant-midi, après avoir manqué l’entraînement de la veille.

L’entraîneur-chef Claude Julien a dévoilé la composition de ses trios d’attaquants et duos de défenseurs en prévision de l’affrontement face aux Coyotes de l’Arizona en soirée. Pacioretty se retrouvait aux côtés de Phillip Danault et d’Andrew Shaw. Mitchell patinait en alternance avec Byron Froese au sein d’un trio complété par Nicolas Deslauriers et Jacob de La Rose.

Par ailleurs, Carey Price ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers pour une troisième fois de suite¬. C'est Charlie Lindgren qui sera le gardien partant du Tricolore.

Attaquants

Alex Galchenyuk – Jonathan Drouin – Paul Byron

Max Pacioretty – Phillip Danault – Andrew Shaw

Charles Hudon – Tomas Plekanec – Brendan Gallagher

Nicolas Deslauriers – Jacob de La Rose – Byron Froese/Torrey Mitchell

Défenseurs

Jordie Benn – Shea Weber

Karl Alzner – Jeff Petry

Victor Mete – Joe Morrow/Brandon Davidson

Gardiens

Charlie Lindgren