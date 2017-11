Saguenéens de Chicoutimi: une première audition pour Farmer

SAGUENAY | Acquis dans la transaction qui a fait passer German Rubtsov au Titan d’Acadie-Bathurst il y a un peu plus de deux semaines, l’attaquant Christopher Farmer passera le prochain week-end en Abitibi avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Le joueur de centre qui évolue présentement avec le Phénix du Collège Esther-Blondin dans le Midget AAA a reçu un coup de fil de la part de l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, qui lui annonçait qu’il avait été rappelé pour le périple en Abitibi. Le grand manitou des Sags a d’ailleurs fait appel aux services de l’attaquant Charles Tremblay, des Élites de Jonquière.

La raison derrière ces rappels est liée aux blessures des attaquants Mathieu Desgagnés et Vincent Tremblay-Lapalme. Ce dernier a toutefois accompagné l’équipe et il est possible qu’il soit de l’alignement si la douleur lui permet.

«Farmer (Christopher) joue du bon hockey présentement dans le Midget AAA (26 points en 21 matchs depuis le début de la saison). On a hâte de voir, il n’a pas pu nous connaître encore donc c’est une bonne occasion pour lui de passer le week-end avec nous», a fait part Yanick Jean en ajoutant que Farmer et Tremblay allaient au moins jouer un match.

Trois matchs en trois soirs

Les Sags débuteront leur excursion avec un arrêt à Rouyn-Noranda ce soir où ils feront face aux Huskies. Par la suite, la troupe de Yanick Jean affrontera deux fois plutôt qu’une les Foreurs de Val-d’Or, samedi et dimanche au Centre Air Creebec.

«À toutes les fois qu’on joue un trois en trois, c’est une bonne commande. Maintenant, il ne faut pas voir ça dans l’ensemble, il faut y aller un match à la fois», a terminé le pilote des Sags en mentionnant qu’Alexis Shank sera le gardien partant vendredi soir.