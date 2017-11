[VIDÉO] Un joueur des Dolphins de Miami pousse sa femme dans sa voiture

TMZ a obtenu jeudi une vidéo impliquant Jarvis Landry, receveur de passes pour les Dolphins de Miami, et sa femme Estrella Cerqueira, dans laquelle on voit le joueur pousser sa conjointe dans sa voiture.

Au mois d’août dernier, plusieurs médias américains, dont Sports Illustrated, rapportaient que la NFL enquêtait sur une possible histoire de violence conjugale impliquant le numéro 14 de la formation floridienne.

Or, la NFL n’était pas seule à enquêter, puisque la police de Fort Lauderdale était aussi sur ce dossier.

Dans une vidéo, captée grâce une caméra de surveillance le 1er avril dernier, on y voit Landry pousser sa femme dans sa voiture, alors que leur enfant de 4 ans était assis sur la banquette arrière.

Après avoir poussé sa femme, la séquence porte à croire que Landry aurait tenté gifler Mme Cerqueira, mais les policiers ont confirmé à TMZ que ce n’était pas le cas et qu’il essayait plutôt de lui enlever son cellulaire.

Lorsqu’elle a rencontré les autorités après les évènements, Estrella Cerqueira avait affirmé avoir été battu par le receveur des Dolphins.

Quelques semaines plus tard, elle aurait changé sa version des faits, affirmant qu’elle avait « exagéré » les faits et qu’elle était « plus émotive depuis qu’elle avait eu son enfant ».

L’agent de Jarvis Landry a indiqué à TMZ qu’il ne s’agissait de rien de plus qu’un «contact fortuit», et non d’une bagarre.

Les enquêteurs de la police de Fort Lauderdale ont d’ailleurs confirmé qu’il s’agissait d’un accident et qu’aucune accusation pour violence conjugale ne serait déposée contre le joueur.