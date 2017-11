Arslanbek Makhmudov, un nom à surveiller

Durant ces semaines, les deux hommes se sont apprivoisés et ils ont convenu qu’une association entre eux était possible. Comme c’est toujours le cas pour les protégés de Ramsay, Makhmudov a une entente verbale avec son entraîneur.

Fort d’une belle carrière chez les amateurs avec l’équipe nationale de la Russie, Makhmudov a fait le saut dans le circuit semi-professionnel World Series of Boxing (WSB). Entre 2011 et 2016, il a présenté une fiche de 13-3, dont sept gains remportés par knock-out.

« Son potentiel et ses habiletés athlétiques ne font aucun doute. Son chemin vers les gros combats ne sera peut-être pas aussi rapide que celui d’Artur, mais on ne sera pas les freins non plus. »