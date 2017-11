àretour de la LNH à Québec: Gary Bettman réitère n'avoir rien promis

De passage à Montréal dans le cadre d’activités soulignant le centenaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), le commissaire Gary Bettman a encore une fois eu droit à un barrage de questions à propos de la possibilité de voir un jour une équipe s’établir à Québec de nouveau.

La Vieille Capitale compte sur un amphithéâtre tout neuf depuis 2015. Or, les amateurs de hockey de la région reçoivent bien peu de signes de la part de la LNH voulant qu’une équipe puisse éventuellement s’y implanter.

«On n'a jamais dit qu'ils avaient besoin d'un amphithéâtre à tout prix [pour obtenir une équipe], a souligné le commissaire, vendredi, en conférence de presse. C'était après leur départ et on expliquait pourquoi l'équipe avait déménagé.»

«Une fois l'équipe partie, la Ville et la province ont choisi de bâtir l'amphithéâtre et on leur a dit, à chaque étape du processus, qu'on ne leur promettait pas une équipe, a poursuivi Bettman. Que s'ils bâtissaient l'amphithéâtre, ils devaient le faire en comprenant qu'ils n'auraient peut-être jamais d'équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en auront jamais. Mais ça veut dire que nous ne nous sommes jamais engagés de quelque façon que ce soit.»

L’homme d’affaires de 65 ans a cependant mentionné qu’il était toujours en contact avec le groupe qui souhaite amener une équipe à Québec. Il a d’ailleurs pu échanger avec Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, vendredi.

«C'était bien de revoir Pierre-Karl, a-t-il indiqué. Nous avons évidemment une relation substantielle et significative avec TVA, qui couvre nos matchs. Et ils font un excellent travail. Je sais très précisément à quel point les gens de Québec veulent une équipe de la LNH. Ce fut très clair pour nous dès le premier jour.»

«Je suis aussi proche de l'ancien premier ministre Brian Mulroney qui me dit régulièrement de ne pas l'oublier», a mentionné Bettman en souriant.

Et Houston?

Des informations ont coulé dans certains médias américains, au cours des derniers jours, selon lesquelles Bettman avait rencontré le nouveau propriétaire des Rockets de Houston (de la NBA) à propos de la possible implantation d’une équipe d’expansion de la LNH dans la grande ville texane.

«Je ne confirme ni infirme ces informations ou articles, a expliqué Bettman. Ma réaction est que s'il y a bel et bien un intérêt de la part de Houston dans les bonnes circonstances, quelles qu'elles soient, on pourrait être en position de l'observer. [...] Je n'aime pas spéculer sur ces choses. S'il y a éventuellement un intérêt réel et que les circonstances sont les bonnes, nous regarderons ça.»