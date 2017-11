La suspension de Kevin McGee est maintenue

La suspension de trois matchs infligée au demi-défensif du Rouge et Or de l’Université Laval Kevin McGee a été maintenue, ce qui fait en sorte que le joueur de 24 ans ne pourra pas disputer la demi-finale canadienne samedi face au Dinos de Calgary.

Advenant une victoire de la formation québécoise, McGee devra également regarder ses coéquipiers tenter de mettre la main sur la Coupe Vanier pour une deuxième année de suite des lignes de côté.

Les dirigeants du Rouge et Or avaient porté la décision du Réseau du sport étudiant du Québec en appel, mais les membres du comité indépendant qui devaient se pencher sur le dossier ont unanimement décidé de maintenir la suspension. Cette décision est finale et sans appel.

McGee a effectué un plaqué illégal sur Khalil Kerr des Carabins de l’Université de Montréal, lors de la finale de la Coupe Dunsmore, samedi.