Le temps presse... encore

Dans un calendrier de 82 matchs où les rencontres se succèdent habituellement tous les deux jours, il faut savoir rapidement passer à autre chose.

Pas le temps de s’enorgueillir d’une victoire ni de se morfondre d’une défaite. Surtout quand le temps presse et qu’on se trouve déjà, en plein cœur de novembre, dans une course pour l’obtention d’une place en séries éliminatoires.

La visite des Maple Leafs, samedi soir au Centre Bell, marquera la fin de la série de six matchs à domicile du Tricolore. Une séquence qualifiée par plusieurs de point de non-retour. À la veille du premier de ces six confrontations, on estimait que le Canadien devait, au minimum, maintenir un dossier de ,500 pour garder en vie l’espoir de prendre part à la danse du printemps. Un mince espoir, faut-il rappeler.

« On doit rebondir. Ce groupe a l’occasion de démontrer de la fierté et du caractère. Il a la chance de se faire pardonner », a indiqué l’entraîneur du Canadien à 36 heures de cet affrontement.

Menaçants même sans Matthews

Or, puisque le Canadien présente une fiche de 2-2-1 depuis le début de ce séjour à domicile, la visite des Maple Leafs en est une que la troupe de Claude Julien ferait mieux de ne pas échapper.

En ce sens, la défaite de jeudi contre les pauvres Coyotes n’a pas aidé la cause des Montréalais. Inutile de mentionner que la tâche s’annonce ardue face aux représentants de la Ville reine.

« On s’est vraiment fait du mal, hier [jeudi], avec notre performance », a glissé l’entraîneur.

Postés au deuxième rang de la division Atlantique, les Leafs ont remporté leurs cinq derniers matchs, même s’ils ont été privés d’Auston Matthews, blessé au haut du corps, pour les quatre plus récents. La vedette des Leafs pourrait effectuer un retour samedi soir.

« On sait quelle équipe on affronte, on sait que la rivalité contre Toronto dure depuis des lunes. Par contre, il faut se concentrer sur notre équipe, sur les choses que nous faisons bien, a indiqué Charles Hudon, qui connaît de bons moments en compagnie de Tomas Plekanec et de Brendan Gallagher. C’est un gros match pour nous. Une victoire nous donnerait beaucoup de confiance. »

Position précaire

Une victoire rapprocherait surtout Hudon et ses coéquipiers de leur objectif. À l’heure actuelle, le Canadien accuse trois points de retard sur la dernière place donnant accès aux séries.

Cependant, cinq formations se trouvent entre les Capitals, détenteurs du huitième rang, et lui. De plus, le Canadien a joué au moins un match de plus que toutes ces équipes.

« Nous ne pouvons pas déroger à notre plan de match. Nous ne sommes pas assez bons pour nous le permettre, a martelé Plekanec. Nous n’avons pas le choix de nous y conformer pendant 60 minutes. Dans le cas contraire, nous ne pourrons gagner de match. »

Un revers face aux Leafs obligerait le Tricolore à maintenir un dossier de ,631 pour obtenir les 95 points donnant accès aux séries éliminatoires. Il s’agirait de sa plus fâcheuse position de la saison.