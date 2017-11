Nage synchronisée: Marie-Lou Morin se retire

La Québécoise Marie-Lou Morin est l’une des quatre porte-couleurs de l’équipe canadienne de nage synchronisée ayant annoncé leur retraite de la compétition, vendredi.

L’athlète de 27 ans évoluait avec la formation nationale depuis 2009, après avoir fait partie des équipes nationales junior de 13 à 15 ans. Ancienne capitaine de l’équipe canadienne, elle était sur le podium lorsque celle-ci a remporté l’or aux Jeux panaméricains de Toronto en 2015. Elle a aussi participé à deux Championnats du monde de la FINA et aux épreuves de qualification olympique de 2016.

«J’ai été amenée à repousser mes limites sur les plans physique et mental, a-t-elle mentionné dans un communiqué. Je remercie toutes mes coéquipières qui m’ont poussée durant toute ma carrière à faire de mon mieux chaque jour et à m’amuser durant les entrainements. Merci aux entraîneuses et aux experts, qui ont joué un rôle si important durant toutes ces années, qui m’ont aidée à grandir en tant qu’athlète, mais aussi en tant que personne.»

Les autres nageuses du pays qui ont choisi de se retirer sont l’Albertaine Gwen McGuire ainsi que les Ontariennes Samantha Nealon et Rebecca Maule.