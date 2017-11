Une autre saison pour Donald Theetge en Pinty's

À 51 ans, Donald Theetge a toujours le feu sacré. Fort de ses résultats en série NASCAR Pinty’s la saison dernière, le pilote de Boischatel se retrouvera de nouveau derrière le volant en 2018.

Theetge poursuivra son boulot dans la mouture canadienne du NASCAR avec l’équipe 22 Racing, soit la même que l’an dernier, en participant à l’ensemble des épreuves sur circuit ovale. Même si le calendrier n’a toujours pas été publié, cela signifie tout de même qu’il sera en action lors des courses au Québec, à Vallée-Jonction et à Saint-Eustache.

À l’annonce de l’obtention de son volant en 2017, le Québécois espérait décrocher une victoire pour devenir le plus vieux pilote à accomplir pareil tour de force en série Pinty’s. Même s’il n’a pas atteint cet objectif, Theetge a montré qu’il pouvait encore être dangereux en piste, décrochant deux pôles en plus de terminer six fois parmi les cinq premiers (deux fois 2e), en 10 départs.

«Je pense que nous avons prouvé que nous pouvons gagner dans cette série avec une bonne équipe comme 22 Racing et j’aime travailler avec eux. En 2017, à chaque course, nous avions une voiture suffisamment performante pour finir parmi les cinq premiers [...] En 2018, nous espérons être dans le cercle des vainqueurs. Je pense que l’hiver sera trop long!», a déclaré le vénérable pilote connu pour ses exploits en série ACT.

L’équipe 22 Racing annoncera au cours des prochaines semaines le partenaire de Theetge qui tâchera de courir en circuit routier. Une chose est sûre, le propriétaire Scott Steckly ne s’est pas fait prier pour ramener Theetge au sein de son écurie.

«Il a montré en 2017 qu’il est une menace et qu’il a tout pour gagner un événement. Il a raté deux victoires l’an dernier et il a quelque chose à prouver au cours de la prochaine saison», a convenu l’homme d’affaires.