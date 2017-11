Vraiment pas bon signe

Levez la main si vous aviez prédit un match avec autant de rebondissements entre le Canadien et les Coyotes. En tout cas, ce n’est sûrement pas le genre de performance à laquelle on s’attendait de la part du Tricolore face à la pire équipe de la Ligue nationale...

C’est honteux. Le Canadien n’avait pas le droit de perdre ce match. Surtout après s’être donné une avance rapide de deux buts.

Les Coyotes n’ont jamais lâché, d’accord, mais le Canadien n’a pas aidé sa cause avec une comédie d’erreurs, des mauvais jeux (comme le revirement d’Andrew Shaw) et quelques phases d’indiscipline.

Pour une équipe qui tente de se sortir du trou, c’est gênant de s’incliner devant une équipe aussi minable que les Coyotes, qui ont non seulement remporté leur première victoire de la saison à la régulière à leur 21e match, mais qui sont aussi devenus les premiers à marquer plus de deux buts dans un match contre Charlie Lindgren, qui n’a pas été très fort non plus.

Des questions

Maintenant, il va falloir commencer à se gratter la tête.

Si le Canadien veut se replacer dans le portrait des séries, il va falloir qu’il apporte des changements à sa formation.

Il a beau avoir amassé quelques points lors des derniers matchs, c’est évident qu’il lui manque quelques morceaux de robot.

Cette défaite du Canadien est un bien mauvais signe pour une équipe qui tente de redresser sa barque. Sérieusement, c’est

catastrophique de perdre contre les Coyotes. Parce qu’ils font dur en désespoir, les Coyotes...

Avez-vous jeté un petit coup d’œil à leurs statistiques avant le match ? Derniers au classement avec sept points, pas de victoire à la régulière, aucun joueur avec une fiche de plus et moins positive, 29es dans la ligue en supériorité numérique, derniers pour les moyennes de buts marqués et de buts accordés...

Médiocres sur toute la ligne, qu’on vous dit.

En plus, ils se présentaient au Centre Bell avec cinq défaites de suite au compteur.

Comment le Canadien pouvait-il perdre contre cette équipe de morons ? En jouant moins bien qu’eux, et c’est ce qu’il a fait...