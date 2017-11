À temps plein en série Xfinity l’an prochain

HOMESTEAD, Floride | Couronné champion de la série canadienne Pinty’s en 2017, Alex Labbé sera promu dans la catégorie Xfinity, deuxième division du NASCAR, la saison prochaine, s’est fait confirmer Le Journal.

La pilote de 35 ans a toutefois annoncé samedi, non sans émotion, qu’elle mettra un terme à sa carrière l’an prochain après avoir disputé les 500 milles de Daytona en NASCAR et les 500 milles d’Indianapolis en série IndyCar. Ce seront les deux seules courses inscrites à son calendrier.

La marque Chevrolet, quoiqu’associée à la puissante écurie Hendrick, n’a pas réussi à placer l’un de ses pilotes parmi les quatre finalistes à la coupe Monster Energy dont la course ultime sera présentée à Homestead. La lutte se fera donc entre deux pilotes identifiés à Ford (Brad Keselowski et Kevin Harvick) et deux à Toyota (Martin Truex Jr et Kyle Busch).