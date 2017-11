«C’est inacceptable» – Phillip Danault

Le Canadien a connu un départ intéressant avant que tout s’écroule dans les 30 dernières minutes de jeu.

«C’est inacceptable et on le sait tous. Surtout à la maison, ça ne se fait pas. On doit se serrer les coudes et il faut trouver un moyen de se rassembler lorsque ça arrive.»–Phillip Danault

Le Canadien a raté plusieurs chances de marquer en début de match, mais les joueurs Leafs ont fait mouche dès qu’ils en ont eu.

«Tu dois profiter de tes chances de marquer contre une équipe comme celle des Leafs. Ils ont une force de frappe pour te faire payer tes erreurs. On a eu nos occasions, mais la rondelle n’est pas rentrée. Si ça avait été le cas, l’histoire du match aurait pu être différente.»–Max Pacioretty

Sur le fait que certains joueurs ont démontré des signes de frustration en troisième période.

«On a eu du caractère malgré la défaite, mais il faut tourner la page et recommencer demain.»–Phillip Danault

Charlie Lindgren sur le fait d’être retiré de la rencontre après le cinquième but des Maple Leafs.

«Je n’ai pensé à rien lorsque Claude m’a fait signe de venir au banc. Une défaite, c’est une défaite. Les deux font très mal surtout à domicile. C’est frustrant.»–Charlie Lindgren

En mode apprentissage

Les Leafs ont appris à la dure la façon de remporter des matchs serrés au fil des dernières saisons et des séries 2017. Ces leçons ont porté leurs fruits. Depuis le début de la saison, ils ont gagné six des sept matchs décidés par l’écart d’un seul but. Selon l’entraîneur-chef Mike Babcock, c’est la définition du vrai hockey. « Nous apprenons dans les matchs serrés. Il faut s’habituer et s’y attendre dans la dernière ligne droite de la saison et en ensuite en séries », a dit James van Riemsdyk.

Le retour de l’enfant prodige

Photo Pierre-Paul Poulin

Sur le carreau pendant quatre matchs en raison d’une blessure au haut du corps subie le 6 novembre contre les Golden Knights, Auston Matthews était de retour dans l’alignement des Leafs, hier soir. Il disputait d’ailleurs son 99e match en carrière dans la LNH. Il a été une menace constante dans le territoire montréalais alors qu’il a obtenu près de 17 minutes de temps de glace. Jumelé à Mitch Marner pour la première fois cette saison à partir de la deuxième période, le tout premier choix de l’encan 2016 a célébré ce retour en marquant deux buts, ses 11e et 12e de la campagne.

Marleau s’approche de Mahovlich

Le vétéran Patrick Marleau s’approche des 1100 points en carrière dans la LNH. Il rejoindrait ainsi un ancien des Leafs, des Red Wings et du Canadien au 59e rang de l’histoire du circuit, Frank Mahovlich. Avec son aide sur la réussite de Nazem Kadri en deuxième période, il n’est qu’à 4 points de cette réalisation.

Le coup de marteau

En encaissant deux buts rapides des Leafs en 37 secondes à mi-chemin en période médiane, le Canadien a reçu un coup de marteau en plein front au début du dernier tiers. Connor Brown a fait scintiller la lumière rouge à la 25e seconde de jeu, ce qui se voulait le troisième but le plus rapide de la saison au Centre Bell en début de période.

Une brochette de ténors

Dans le cadre des modestes festivités du centenaire de la LNH à Montréal ce week-end, six ténors de l’histoire de la ligue ont été présentés au Centre Bell hier soir. Dave Keon, Rod Gilbert, Ray Bourque, Frank Mahovlich, Denis Savard et Yvan Cournoyer ont été présentés à la foule. Ces six patineurs ont marqué un total de 2646 buts et amassé pas moins de 6890 points en carrière.

Le groupe des 500

Photo Martin Chevalier

Shea Weber n’est qu’à deux petits points du plateau des 500 en carrière dans la LNH. Il avancerait ainsi au 62e rang de l’histoire du circuit en rejoignant Ed Jovanovski qui a pris sa retraite en 2013-2014.

Peu reluisant

Avec une confiance très fragile, le Canadien ne peut se permettre d’accorder le premier but de la rencontre, surtout avec la compétition qui règne à travers la ligue cette saison. À égalité après la première période, il a vu les Leafs prendre le contrôle. Le Tricolore a ainsi encaissé un 9e revers quand il traine de l’arrière après 40 minutes de jeu. Il a par ailleurs encaissé sa pire raclée en 11 sorties à domicile.