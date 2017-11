Custio Clayton affrontera Carlos Molina

Selon ce qu’a rapporté Le Journal de Montréal samedi, le boxeur Custio Clayton se battra contre Carlos Molina en sous-carte du combat de David Lemieux face à Billy Joe Saunders, le 16 décembre prochain, à la Place Bell de Laval.

Clayton (12-0-0, 9 K.-O.) aura ainsi la chance de mettre la main sur le titre WBO international, et du même coup, d’obtenir une place dans le top cinq de l’association s’il vient à bout de Molina (28-8-2, 8 K.-0.), dans ce gala d’Eye of The Tiger Management.

Au départ, le Canadien de 30 ans devait affronter le boxeur Gabriel Ledesma (11-1-0, 5 K.-O.), mais ce dernier a déclaré forfait puisque son père, qui est aussi son entraîneur, aurait été arrêté pour un crime sérieux, selon ce qu’a rapporté la chaîne TVA Sports vendredi.

Après avoir mis fin à son association avec le Groupe Yvon Michel (GYM) au mois d’octobre, Clayton s’est entendu avec InterBox, le 26 octobre.