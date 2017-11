Jour de gloire pour Truex?

ù, Floride | Après 35 courses et une longue saison qui a pris son envol en février à l’occasion de la prestigieuse épreuve du Daytona 500, la Coupe Monster Energy couronnera son champion dimanche soir à Homestead.

Le pilote de 37 ans a clairement démontré qu’il méritait cette consécration ultime, lui qui a remporté sept victoires cette saison, dont trois en séries éliminatoires, plus que n’importe lequel de ses rivaux sur le plateau.

Une course, une seule, déterminera le nouveau champion de la discipline reine du NASCAR.

La récolte de points n’a plus aucune signification dans cet ultime affrontement. La victoire n’est pas nécessaire, pourvu que les trois poursuivants rallient l’arrivée derrière l’éventuel lauréat.

Truex est le seul des quatre prétendants à n’avoir jamais soulevé le trophée de champion. Brad Keselowski (2012), Kevin Harvick (2014) et Kyle Busch (2015) ont accompli l’exploit une fois chacun.

Rien n’est plus vrai. Les trois derniers champions de la Coupe Monster Energy, Johnson (2016), Busch (2015) et Harvick (2014) ont été couronnés en terminant au premier rang à Homestead.

Comme quoi les planètes sont peut-être alignées pour Truex : six de ses sept gains en 2017 ont été obtenus sur des tracés d’un mille et demi, soit la même configuration que l’ovale du sud de la Floride.

En revanche, le pilote du New Jersey n’a jamais gagné à Homestead, contrairement à Harvick et Busch. À ses trois derniers départs, il n’a pu faire mieux qu’une 12e place il y a deux ans.

Le plus rapide

Truex a confirmé ses ambitions samedi en réalisant le chrono le plus rapide de la troisième et dernière séance d’essais libres en prévision de la course d’aujourd’hui.