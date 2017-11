Le Rouge et Or en finale de la Coupe Vanier

CALGARY | Le Rouge et Or de l’Université Laval a remporté la Coupe Mitchell en disposant des Dinos par la marque de 35-23 cet après-midi à Calgary.

Cette victoire permet au Rouge et Or d’atteindre la Coupe Vanier où il croisera le fer avec les Mustangs de Western, samedi prochain, à Hamilton. Ces derniers ont liquidé les Axemen d’Acadia par la marque de 81-3 pour remporter la Coupe Uteck et obtenir leur billet pour la rencontre ultime pour la première fois depuis 2008.

Avec 90 secondes au match, les Dinos ont repris le ballon, mais n’ont pas été en mesure d’effectuer une remontée spectaculaire comme la semaine dernière à la Coupe Hardy. Des sacs d’Edward Godin et de Mathieu Betts ont scellé la victoire des Rouges.

Vincent Alarie-Tardif a ajouté la cerise sur le sundae avec un touché sur une course de trois verges avec 29 secondes. Il s’agit d’une 6e victoire en autant de tentatives du Rouge et Or face aux Dinos sur la scène canadienne.

Gabriel Ouellet a joué les héros en réussissant un touché sur un retour d’échappée de 42 verges. Marc-Antoine Bellefroid a fait échapper le ballon au retourneur Deane Leonard et le ballon a rebondi dans les mains du demi défensif qui a filé jusqu’à dans la zone des buts.

Troisième quart

Le Rouge et Or a été la seule équipe à inscrire un touché au troisième quart. Une passe de deux verges à Simon Gingra-Gagnon a procuré les devants à Laval pour la première fois du match.

Première demie

Comme deux boxeurs qui s’étudient dans les premiers rondes, le Rouge et Or et les Dinos ont joué de prudence au premier quart. Les champions de l’Ouest sur un placement de 27 verges de Niko DiFonte. Les Dinos avaient repris le ballon en raison d’une pénalité du Rouge et Or pour avoir eu 13 hommes sur le terrain. Laval n’a gagné qu’un premier essai et 28 verges au premier quart.

Au deuxième quart, les offensives se sont mises en marche. Après avoir converti un 3e essai, les Dinos ont poursuivi leur poussée pour inscrire un majeur sur une faufilade du quart-arrière réserviste Josiah Joseph.

Le Rouge et Or a par la suite inscrit 10 points sans réplique pour créer l’égalité 10-10. Après deux stops à la ligne d’une verge, Laval a dû se contenter d’un placement de neuf verges de David Côté pour ouvrir la marque.

Sur la série suivante, Hugo Richard a atteint Jonathan Breton-Robert sur une passe de touché de 54 verges.

En territoire des Dinos sur la série suivante, Richard a commis un échappée lorsque plaqué par le secondeur Boston Rowe. Les locaux ont repris le ballon pour traverser le terrain. Jeshrun Antwi a réussi un touché sur un jeu d’attiré sur une course de neuf verges. Au cours de cette poussée, Hunter Karl a réussi un attrapé spectaculaire d’une main, mais la reprise a démontré que le ballon avait touché le sol, mais les officiels n’ont pas vu la séquence.