Les Sags se butent à un mur

Malgré une domination de 56 lancers vers le filet protégé par Étienne Montpetit, les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés par la marque de 4-2 face aux Foreurs de Val-d’Or, samedi soir au Centre Air Creebec.

Le gardien des Foreurs a été sensationnel devant sa cage, repoussant toutes les menaces des Sags. L’homme masqué de 20 ans a d’ailleurs établi un nouveau record pour le plus grand nombre de victoires dans l’histoire du Vert et Or, avec 86 gains en carrière.

« Montpetit, c’est l’histoire du match. On a terminé avec 29 chances de marquer contre sept. Il a [montré] pourquoi il est le meilleur gardien de la Ligue, ce soir [samedi]. De notre côté, notre gardien leur a fait des cadeaux », a noté Yanick Jean après la rencontre.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Sags, Zachary Bouthillier, n’a pas connu le match espéré, lui qui a cédé quatre buts sur 22 lancers. Le portier des Bleus connaît des difficultés ces derniers temps et il tente de retrouver ses repères.

« Pour un troisième match consécutif, je ne suis vraiment pas satisfait de sa performance », a lancé Jean en confirmant qu’Alexis Shank sera le gardien partant cet après-midi, de nouveau face aux Foreurs.

Incapables de marquer

Les Foreurs n’ont pas perdu de temps avant de soulever leur foule, puisque Simon Lafrance a ouvert le pointage en déjouant Zachary Bouthillier d’un tir sur réception alors qu’il n’y avait pas cinq minutes d’écoulées au match.

L’ancien capitaine des Foreurs, Olivier Galipeau, a toutefois trouvé le moyen de ramener les deux équipes à la case départ lorsqu’il a trouvé le fond du filet à l’aide d’un bon tir de la ligne bleue lors d’un avantage numérique.

Au deuxième vingt, Montpetit a tout simplement été intraitable devant son filet, repoussant les 21 lancers dirigés vers lui.

Cafouillage

Pendant ce temps, Zachary Bouthillier n’a pas connu le même succès que son opposant, lui qui a cafouillé derrière son filet en fin de deuxième période, ce qui a permis à Mathieu Nadeau de donner une avance de 2-1 aux locaux.

Les hommes de Mario Durocher ont ensuite rapidement doublé leur avance quand Médérick Racicot a récupéré une rondelle libre dans l’enclave afin de placer son équipe dans une bonne position.

Les Bleus ont par la suite réduit l’écart à un seul but, gracieuseté de Jérémy Groleau, qui a battu Montpetit d’un bon tir précis, mais Mathieu Nadeau a redonné une avance de deux buts à son équipe en enfilant son deuxième but de la rencontre.