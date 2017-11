Skeleton: Mirela Rahneva au pied du podium

«Je suis extrêmement heureuse, a dit Rahneva par voie de communiqué. Nous avons eu une bonne semaine à Lake Placid comme équipe, même si j’ai eu un peu de difficulté à mettre cette première course derrière mois. J’étais beaucoup plus en confiance aujourd’hui.»

Les Allemandes Tina Hermann et Jacqueline Loelling ont pour leur part terminé respectivement deuxième et troisième. Les autres Canadiennes, soit Elisabeth Vathje et Jane Channell, ont pris les sixième et 11e échelons au classement final.