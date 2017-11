Tout baigne chez les Leafs

Le volume de la musique dans le tapis après la victoire, les Maple Leafs se sont vraiment éclatés sur la patinoire du Centre Bell. Fini les complexes, ils ont enregistré une deuxième victoire de suite à Montréal après une disette de14 défaites de suite.

Et qui plus est, ils ont signé un sixième gain consécutif, dont l’un des plus décisifs de la campagne. Ils ont également passé un deuxième coup de pinceau d’affiliée alors qu’ils ont joué les 164 dernières minutes sans accorder de but. La deuxième puissance offensive du circuit avait donc raison de célébrer un peu. Certains ont même pris le loisir d’engloutir des hot-dogs. L’histoire ne dit pas si le deuxième était à moitié prix...

Photo Pierre-Paul Poulin

«Nous avons contrôlé le match à partir de la deuxième période, a mentionné le défenseur Ron Hainsey, l’ancien du Canadien, qui a marqué le premier but de la soirée, son premier dans l’uniforme bleuté à la feuille d’érable. En première période, nous avons passé trop de temps dans notre zone. Freddy (Andersen) nous a tenus dans le match. Il a été solide comme le roc.»

En effet, le gardien Frederik Andersen a repoussé 16 rondelles durant l’engagement initial, en route vers son troisième jeu blanc de la campagne. «Freddy a très bien fait en début de match, ce qui nous a permis de prendre notre place en deuxième période», a résumé l’entraineur-chef Mike Babcock qui n’a pas aimé le départ des siens.

Photo AFP

Remaniement de trios

Voyant les difficultés à l’attaque au cours du premier vingt, il n’a pas hésité à remanier ses trios. Pour la première fois depuis qu’ils sont débarqués à Toronto l’an dernier, Auston Matthews et Mitch Marner ont joué ensemble. Il ne fallait que créer une étincelle avec deux jeunes attaquants bourrés de talents. La fusion a été instantanée.

Marner a alimenté Matthews à deux occasions pour enfoncer les derniers clous dans le cercueil du CH. «Nous sommes très près l’un de l’autre à l’extérieur de la glace. Nous l’avons prouvé dans l’action. J’ai joué contre Auston à quelques occasions. Je sais qu’il est terrifiant à affronter. Il a un talent incroyable. J’aime davantage me retrouver à ses côtés», a plaisanté le petit attaquant qui lui a servi une passe du revers magique à travers l’enclave pour qu’il marque son premier but à son retour au jeu.

Photo Pierre-Paul Poulin

«Il est tellement bon, c’est facile jouer avec Mitch, a répliqué Matthews. Nous avions eu quelques présences ensemble auparavant, mais nous n’avions jamais formé un trio.»

Il ne faut pas croire pour autant qu’ils se retrouveront demain soir face aux Coyotes de l’Arizona au Centre Air Canada. Babcock a déjà annoncé qu’il reviendra à ses combinaisons régulières.