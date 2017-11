Un artisan du centenaire

Denis Morel a rangé son sifflet en 1994. Il n’a pas délaissé pour autant sa passion. Il a consacré toute sa vie au hockey. Il savoure maintenant pleinement sa retraite.

À travers ses voyages, ses parties de golf et son emploi du temps diversifié, il garde un œil sur le sport. Impossible de ne pas jaser hockey.

Le premier officiel francophone dans la LNH fait en quelque sorte partie des meubles du circuit professionnel qui souligne son centenaire. « En y pensant bien, je suis un pionnier. J’y ai travaillé pendant plus du tiers de son existence », lâche ce sympathique monsieur, attablé avec Le Journal de Montréal au club de golf Le Mirage.

Âgé de 68 ans, il garde des souvenirs impérissables de ses 22 ans à patrouiller les glaces de la Ligue nationale. À travers ses quelque 1200 matchs, il a connu l’intense rivalité entre le Canadien et les Nordiques ou le Canadien et les Maple Leafs, ainsi que celle qui a opposé les Flames aux Oilers dans la bataille de l’Alberta.

Si la rivalité entre Montréal et Québec était axée sur le talent et la vitesse, la rivalité entre Calgary et Edmonton était marquée par la robustesse.

Photo d’archives

Un certain soir d’avril 1984

« Par contre, après le match du Vendredi saint, c’était véritablement la guerre entre le Canadien et les Nordiques », se souvient Morel, qui agissait à titre d’arbitre auxiliaire au Forum le fameux soir du 20 avril 1984, lors de la célèbre bagarre du Vendredi saint. Il était chargé d’aller expliquer les pénalités à Jacques Lemaire et Michel Bergeron, tout juste avant la troisième période. Il n’a jamais pu le faire, puisque les officiels avaient reçu de la LNH l’ordre de relancer le duel rapidement.

« C’était une très grosse rivalité dans les médias, il y avait beaucoup de promotion, poursuit-il. Si j’étais en congé à la maison quelques jours avant le match que j’allais arbitrer à Montréal ou Québec, il ne fallait surtout pas que je lise les journaux.

Je savais que la rivalité était au top et que j’allais avoir droit à tout un match de hockey, ajoute l’homme qui réside en Mauricie depuis l’âge de cinq ans. En arbitrant chez moi, au Québec, j’avais une pression additionnelle. Je ne voulais pas être le bouc émissaire d’une victoire ou d’une défaite. Je ne voulais pas faire une connerie ou décerner une pénalité qui changerait l’allure du match. »

Morel n’a pas été épargné par les entraîneurs ou les joueurs des deux côtés, et a essuyé plus d’une mesquinerie. Les amateurs, surtout ceux des Nordiques, l’ont fréquemment chahuté, comme ses collègues zébrés. Il a toutefois toujours réussi à se tirer d’embarras.

C’est d’ailleurs pourquoi la LNH déléguait différents officiels dans cette intense rivalité. Elle y dépêchait des arbitres d’expérience comme Andy Van Hellemond, Bill McCreary ou Kerry Fraser. Morel avait l’habitude d’arbitrer au moins une fois par saison un match entre le Tricolore et les Fleurdelysés, question d’éviter la controverse. C’était souvent l’un des affrontements de décembre, avant ou pendant la période des Fêtes, puisqu’il était à la maison à Noël.

Photo d’archives

Au cœur de la tempête

Bien malgré lui, à l’automne 1982, il a été plongé en plein cœur d’une controverse entre le Canadien, propriété de Molson, et les Nordiques, propriété d’O’Keefe.

Cherchant à mettre de l’huile sur un feu toujours nourri, l’entraîneur-chef des Nordiques, Michel Bergeron, avait déclaré qu’il « travaillait pour Molson l’été ». Or, Morel travaillait pour le distributeur régional de Molson en Mauricie, Cotnoir et Pleau. L’histoire avait fait grand bruit et aurait pu être néfaste pour sa carrière.

Avec son maigre salaire dépassant à peine les 20 000 $ par année, il devait payer les comptes durant l’été. « C’était vraiment un coup bas. On avait joué avec mon emploi et remis mon intégrité en jeu, se rappelle-t-il. J’avais pris mes responsabilités et mis fin à cet emploi d’été. »

Bergeron et lui avaient passé l’éponge sans trop tarder. Sur la glace, il ne pouvait entretenir aucune rancune. Rapidement, cette vive rivalité entre Montréal et Québec trouvait un nouveau foyer de combustion. Un officiel n’avait pas sa place au centre de cette bataille.

Près de 25 ans plus tard, il en rit de bon cœur en titillant la petite balle blanche sur les allées, même si, parfois, il a été écorché à vif.

Le début de la fin

Photo d’archives

Le 28 février 1990, les Oilers d’Edmonton rendent visite aux Kings à Los Angeles. Sans s’en douter, Denis Morel saute sur la glace du Great Western Forum dans une vive rivalité qui changera le cours de sa carrière.

Ce n’est vraiment pas l’amour fou entre les Oilers et les Kings. Wayne Gretzky est un « roi » depuis moins de deux ans. Les deux formations regorgent de clients peu commodes, susceptibles de créer des étincelles. Les Glenn Anderson, Craig MacTavish, Kelly Buchberger, Jeff Beukeboom, Esa Tikkanen et compagnie se frottent aux Marty McSorley, Brian Benning, Bob Halkidis, Dave Taylor et cie.

Les coups salauds pleuvent dès la mise en jeu. La deuxième période restera à jamais gravée dans la mémoire de l’arbitre québécois Denis Morel, qui en a plein les bras.

Dans une échauffourée, il voit le robuste attaquant des Oilers Glenn Anderson donner un coup de poing sournois à Tomas Sandström des Kings. Il l’expulse du match, durant lequel il a décerné pas moins de 356 minutes de pénalité.

Sandström subit une fracture de la mâchoire. Mais son agresseur n’est pas Anderson. L’auteur du coup de poing n’est nul autre que Buchburger. L’influent président et DG des Oilers, Glen Sather, est dans tous ses états.

Audition à Toronto

Morel est convoqué expressément à Toronto. Il doit expliquer sa version des faits aux bonzes de la LNH qui l’ont déjà reconnu coupable de son erreur.

« Il n’y avait pas encore de reprises vidéo à cette époque. Je me sentais vraiment comme si j’étais devant un tribunal. J’ai été bombardé de questions, se remémore Morel, encore aigri par cette expérience. C’était ma parole contre celle des Oilers. Ils m’ont montré la séquence présentée à la télévision. Pour eux, c’était facile à prouver que ce n’était pas Anderson qui avait donné le sucker punch. »

Pour sauver la face, la LNH donne une amende de 500 $ à Anderson et ne décerne aucune suspension malgré la foire à Los Angeles. Morel ne poursuit pas son périple de deux semaines sur la côte ouest. Il paiera la note durant les trois campagnes suivantes avant de tirer sa révérence.

« Cette histoire avait perturbé ma confiance et mes réactions, raconte-t-il, 27 ans plus tard. C’était devenu plus dur de performer. Je n’avais jamais parlé de cette histoire à personne. Même ma femme Debbie ne le savait pas. J’aurais tellement dû en parler pour me libérer psychologiquement. Je crois que cet épisode m’a beaucoup nui pour la suite de ma carrière.

Et quand j’ai commencé à m’en remettre, la LNH m’a tassé et montré la porte à la fin de 1994, poursuit-il. C’était très dur pour l’ego. Je n’ai jamais eu droit à une tournée d’adieu. J’aurais pu continuer parce que j’étais en grande forme à 46 ans. C’était ce qui faisait ma force. Je n’étais pas un naturel, mais j’étais un grand travaillant. »

Fort d’une carrière de 22 ans, d’une présence au match des étoiles en 1988 et de présences aux finales de la Coupe Stanley de 1988 et 1989, il avait dû se contenter d’un rôle d’auxi­liaire dans les séries éliminatoires de 1994. C’est de cette façon qu’il avait dû se résoudre à siffloter son chant du cygne.

Appelé à évaluer les officiels après sa carrière sur la glace, le circuit Bettman lui a indiqué la sortie une seconde fois, 10 ans plus tard, dans un grand ménage au retour du lock-out, devant de nouveau accepter le mauvais sort.

Questions en rafale

Quel joueur as-tu apprécié voir évoluer sous tes yeux ?

« En travaillant dans la LNH sur trois décennies, j’en ai vu plusieurs. J’ai en quelque sorte suivi la carrière de Guy Lafleur. Je dois dire que c’était particulier de voir les Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Raymond Bourque et Paul Coffey. »

Quel joueur était le plus respectueux envers toi ?

« Guy Lafleur. Il ne disait jamais un mot sur mon travail. Et même en fin de carrière, il m’encourageait en me disant de ne pas lâcher. »

Et le moins respectueux ?

« Ken Linseman qui a joué à Philadelphie et Boston, et Esa Tikkanen, qui jouait à Edmonton, n’avaient aucun respect envers l’arbitrage. Ils nous narguaient et chialaient constamment. Tikkanen était dangereux et sournois. »

Quel entraîneur « t’emmerdait » quand tu étais en poste ?

« Glen Sather à cause de son arrogance. Quand je l’ai connu comme superviseur par la suite, j’ai changé mon opinion à son sujet. C’est tout un gars de hockey. Ce n’est pas pour rien qu’il est encore à New York. Bryan Murray, avec tout mon respect parce qu’il est décédé, était tout un chialeux avec sa façon de parler unique. »

Quelle est la plus belle ville de hockey de la LNH que tu aimais visiter ?

« Boston, en raison de son cachet côtier. C’est aussi un pôle universitaire avec Harvard et le MIT. Les banlieues sont très belles. J’ai toujours adoré cette ville. »

Quel était ton amphithéâtre préféré ?

« Le Forum, sans hésiter. C’était la cathédrale du hockey. Il imposait le respect. C’était le berceau du hockey. On sentait l’atmosphère unique. Au Chicago Stadium, avec l’orgue, c’était aussi impressionnant. Le Madison Square Garden, la vieille grange en bois à Saint Louis, l’Olympia à Detroit et le Joe Louis Arena m’ont aussi marqué. »

Qui est le meilleur officiel de l’histoire de la LNH ?

« Andy Van Hellemond. J’ai un énorme respect envers lui. Il a prouvé son calibre avec les 16 finales auxquelles il a participé. »

Bio

Denis Morel est né le 13 décembre 1948 à Québec.

À l’âge de cinq ans, il déménage à La Tuque. Il n’a jamais quitté la Mauricie alors qu’il réside à Trois-Rivières depuis 40 ans. Il est marié à la golfeuse Debbie Savoy Morel. Le couple a deux enfants, Shawn et Kimberley. Ils ont aussi un petit-fils qui se prénomme Brendan.

Emplois

Après avoir pris sa retraite dans la LNH, il a été évaluateur des officiels jusqu’en 2004.

Il a ensuite été dépisteur amateur chez le Canadien de 2006 à 2010. Il a aussi œuvré comme évaluateur des officiels dans la LHJMQ jusqu’en 2016. Le Colisée de La Tuque porte son nom depuis novembre 2016.