Une conférence imprévisible

Tandis que les vieux habitués règnent toujours en rois et maîtres au sommet de l’Association américaine, la conférence nationale est virée sens dessus dessous par des équipes qui s’imposent plus tôt que prévu. Le portrait actuel laisse entrevoir une dernière ligne droite pleine de rebondissements.

Si la saison prenait fin aujourd’hui, le suspense serait plutôt moche dans la Conférence américaine, où les Patriots (7-2) et les Steelers (8-2) semblent indélogeables pour les deux premières places qui donnent droit à un précieux laissez-passer pour le premier tour éliminatoire. À moins que les Chiefs (6-3) ne s’imposent, eux qui avaient été deuxièmes l’an dernier.

Bref, les trois mêmes puissances que l’an dernier devraient logiquement lutter pour les honneurs de la conférence et l’avantage du terrain.

À l’heure actuelle, les Jaguars (6-3), les Titans (6-4) et les Bills (5-4) seraient les autres invités au tournoi, mais ils n’affichent pas forcément la puissance attendue pour renverser les prétendants de choix.

Plusieurs surprises

Dans la Nationale, les quatre meneurs actuels des divisions, soit les Eagles (8-1), les Vikings (7-2), les Saints (7-2) et les Rams (7-2) n’étaient pas des séries la saison dernière.

Depuis que la NFL a adopté le format actuel des divisions en 2002, il n’est jamais arrivé que les quatre champions de division aient été écartés des matchs éliminatoires la saison précédente.

Les Panthers (7-3), qui n’étaient pas des dernières séries, de même que les Seahawks (6-3), compléteraient le tableau.

Même si ce serait une surprise de taille, c’est devenu la norme d’être renversé au sein de cette imprévisible conférence. Si quatre nouveaux champions de division sont couronnés en janvier, il s’agirait de la cinquième fois au cours des dix dernières saisons que cet improbable scénario survient dans la conférence.

Les Eagles forment probablement l’équipe la plus complète et la mieux équilibrée du lot, mais ils n’ont battu jusqu’ici qu’une seule équipe dotée d’une fiche gagnante. Les Cowboys (à deux reprises), les Seahawks et les Rams sont des équipes gagnantes qui les attendent d’ici la fin.

Course folle

Le constat est similaire chez les Rams, qui marquent des points à la tonne, mais qui n’ont battu que deux équipes gagnantes et dont la dernière ligne droite s’annonce musclée, à commencer par les Vikings aujourd’hui.

Ces mêmes Vikings montrent les dents avec une défensive d’élite, mais d’énormes points d’interrogation demeurent aux postes de quart-arrière et de porteur de ballon.

Les Saints ont une fin de saison relativement confortable et un duel clé contre les Rams dans deux semaines qui influencera l’allure du portrait.

C’est assurément une course folle comme on les aime qui se profile à l’horizon dans la conférence nationale. Voilà qui change des vieux meubles inamovibles, mais ô combien puissants, de la Conférence américaine.

5 points à surveiller

1. La constance des Patriots

Si les Patriots l’emportent face aux Raiders, ils décrocheront une huitième victoire cette saison et s’assureront ainsi de terminer à ,500 ou mieux pour une 17e saison de suite. Cette séquence de constance leur permettrait de rejoindre celle des Browns de 1957 à 1973. Le record, de 21 saisons de suite, appartient aux Cowboys (1965-1985).

2. Brillant Goff !

À sa deuxième saison, le quart-arrière Jared Goff brille de tous ses feux pour les Rams. Face aux Vikings, il tentera de devenir le seul quart-arrière avec Tom Brady, en 2007, à lancer pour plus de 300 verges et trois passes de touché sans interception lors de trois matchs de suite. Les Vikings sont 12e contre la passe.

3. Encore Fitzgerald

Le receveur des Cardinals Larry Fitzgerald n’a besoin que de 62 verges face aux Texans pour dépasser Tony Gonzalez au cinquième rang dans l’histoire (15 127 verges). Le meneur de tous les temps est évidemment Jerry Rice (22 895), suivi de Terrell Owens (15 934), Randy Moss (15 292) et Isaac Bruce (15 208).

4. Toujours de l’espoir

Partisans d’équipes montrant des fiches perdantes, ne désespérez pas ! Depuis 1990, quand le format actuel des séries a été adopté, 27 équipes ont atteint les séries même si elles présentaient un dossier déficitaire après neuf matchs. L’an dernier, ce fut le cas des Packers et des Steelers, qui ont même atteint les finales de conférences.

5. Départ canon pour Wentz

De retour de leur semaine de congé, les Eagles se mesureront aux Cowboys, ce soir, avec leur jeune sensation Carson Wentz en vedette. Ce dernier en est déjà à trois matchs avec au moins quatre passes de touché à sa deuxième saison. Fran Tarkenton (4) et Dan Marino (6) sont ceux qui en ont compté le plus après deux saisons.