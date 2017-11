Des fleurs pour la ligne offensive

CALGARY | Les sept joueurs de ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval ont été mis à contribution dans la victoire de la Coupe Mitchell, samedi à Calgary.

« Ce ne fut pas facile sur la ligne offensive, a reconnu le coordonnateur offensif Justin Éthier. Il y a des joueurs amochés et tout le monde a joué. J’admire le courage de Francis Chabot et de Nicolas Thibodeau. Les gars avaient mal et ils se sont battus. On a été plus conservateurs, mais on a néanmoins réussi à courir. »

Le Rouge et Or a notamment converti un troisième essai et un avec moins de deux minutes au match dans le territoire des Dinos. « Glen [Constantin] m’a demandé mon opinion sur cette séquence et j’avais confiance en Hugo [Richard], a souligné Éthier. Au deuxième quart, Hugo avait été arrêté à deux reprises à la ligne d’une verge, mais il faut donner crédit aux Dinos. »

Pierre-Karl Lanctôt a pris la relève de Thibodeau comme bloqueur à droite et le garde Samuel Lefebvre a pris la place de Chabot comme bloqueur à gauche plus tard dans la rencontre. La recrue Nicolas Guay a remplacé Lefebvre comme garde. À son premier départ depuis le match à Montréal face aux Carabins en raison de blessures à une cheville et au cou, Chabot a écopé de trois punitions pour avoir retenu.

À l’aise comme bloqueur

Lefebvre n’a pas de problème à jouer comme bloqueur. « Je fais ce qu’il faut, a-t-il résumé. Ça ne me dérange pas de changer de position. À Laval, on s’entraîne beaucoup pour l’inattendu. Je prends des répétitions à l’entraînement depuis la mi-saison et j’en prends aussi dans mes temps libres. Avant d’embarquer comme bloqueur vers la fin du troisième quart, j’en ai aussi pris avec Marc-Antoine Bellefroid. »

Lefebvre a joué comme bloqueur lors de ses deux dernières saisons avec les Faucons de Lévis-Lauzon, en 2014 et 2015. « Il y a une bonne chimie dans le groupe et on s’entraîne tous ensemble, a-t-il expliqué. C’est pour ça que je ne suis pas inquiet quand il y a des changements. Nous sommes très résilients. Nous avons commis des erreurs, mais on les a oubliées rapidement. »

« On a plusieurs gars dans l’équipe qui mettent l’interrupteur à on et réalisent de gros jeux quand la situation l’exige, de poursuivre Lefebvre. Ça me fait penser à Patrick Roy, qui était bon en saison régulière, mais excellent en séries éliminatoires. »

Retour de Kétel

Pour la Coupe Vanier, le Rouge et Or pourrait compter sur le retour au jeu de Kétel Assé, qui s’était blessé à une cheville face aux Carabins de l’Université de Montréal à la Coupe Dunsmore.

Le bloqueur de deuxième année a fait le voyage à Calgary, mais, finalement, n’a pas affronté les Dinos.