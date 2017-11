Le Blizzard règne toujours au Bol d’or

Le Blizzard du Séminaire Saint-François a terminé une saison de rêve en remportant un deuxième titre consécutif du Bol d’or juvénile Division 1.

À son dernier match dans les rangs scolaires après avoir dominé au cours des trois dernières années, Kalenga Muganda a connu la meilleure rencontre de sa carrière en menant le Blizzard à un gain de 28-13 devant les Loups de Curé-Antoine-Labelle, dimanche, au Complexe sportif Claude-Robillard, dans une reprise du Bol d’or 2016.

Joueur par excellence du match, le porteur de ballon a récolté 458 verges et quatre touchés en 37 courses pour transformer un retard de 10-7 à la demie.

Il a notamment réussi un majeur sur le premier jeu du match avec une course de plus de 70 verges et a scellé la victoire avec un majeur sur une course de 80 verges sur la dernière série offensive du match.

« On n’a pas paniqué à la demie, parce que nous avions vécu la même situation en saison régulière face aux Loups, et Kalenga a été carrément exceptionnel, a résumé l’entraîneur-chef Luc Savoie. Il a marqué notre programme. C’est un jeune homme humble et un exemple pour tous les étudiants de l’école. »

Dans la neige

La rencontre s’est jouée sur un terrain enneigé. « Les conditions étaient difficiles, mais ça nous avantageait, a mentionné Savoie. On a perdu deux receveurs en première demie. Le plan était de courir, mais nous avons utilisé Kalenga à outrance en raison des blessures. Nous avons bien bougé le ballon en première demie, mais nous avons été incapables de capitaliser à trois reprises dans la red zone. On est sortis vraiment fort en deuxième demie. »

Domination

Présent à la rencontre ultime six fois au cours des sept dernières saisons, le Blizzard n’a pas perdu depuis le Bol d’or 2015 face aux Cactus du Collège Notre-Dame. Savoie appréhende-t-il l’après-Muganda ? « C’est un gros morceau qu’on ne pourra pas remplacer demain matin, a-t-il reconnu, mais nous avons de bons jeunes, un bon quart-arrière et cinq joueurs de ligne offensive qui sont prêts à jouer comme partants l’an prochain. »

Du côté des Loups, Antoni Barthélus a été le joueur par excellence, avec quatre réceptions pour 132 verges et un touché.