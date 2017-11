Le rêve devenu réalité

HOMESTEAD | Martin Truex Jr croyait sa carrière compromise il y a quatre ans. Le voilà maintenant champion de la Coupe Monster Energy.

Le pilote de 37 ans a remporté hier la dernière épreuve de la saison, disputée sur l’ovale d’Homestead, en Floride, pour signer le tout premier titre de sa carrière.

Une consécration amplement méritée pour celui qui a paradé dans le cercle du vainqueur en huit occasions cette année. Ce qu’aucun de ses rivaux ni même les trois finalistes qui convoitaient le même trophée n’ont réussi.

« C’est un rêve devenu réalité, s’est exclamé le nouveau monarque de la discipline-reine du NASCAR. Si nous y sommes parvenus, c’est que nous n’avons jamais abandonné. »

Après une relance tardive, avec 34 des 267 tours à parcourir, Truex a pu maintenir sa première position, mais la menace de Kyle Busch, classé deuxième à l’arrivée, s’est faite de plus en plus pressante en fin de parcours.

« On a tenu le coup »

« J’ai cru que nous allions perdre la course quand je l’ai vu fondre dans mes rétroviseurs, a-t-il poursuivi. Je savais qu’il avait une voiture plus rapide que la mienne. Mais on a tenu le coup et je suis champion. Quelle sensation ! »

Les deux autres finalistes, Kevin Harvick et Brad Keselowski, qui s’étaient maintenus dans le peloton de tête pendant une bonne partie de la course, n’ont pas été en mesure, par la suite, de suivre le rythme soutenu imposé par les deux animateurs de cette 36e et ultime étape d’un long calendrier.

Ils ont rallié l’arrivée en quatrième et septième position respectivement. À l’instar de Busch, ils souhaitaient remporter un deuxième titre.

« Vers la fin, a expliqué Busch, j’ai cru en mes chances de le doubler, mais c’était trop peu, trop tard. Si la voiture numéro 22 [Joey Logano] ne s’était pas dressée devant moi pendant quelques tours, peut-être que la situation aurait été différente. Il m’a fait perdre beaucoup de temps... »

Grâce à Truex et Busch, le constructeur Toyota a su orchestrer un retentissant doublé sur les terres de Ford, notamment, qui était le commanditaire attitré de la course.

Sans volant

L’histoire de Truex, originaire du New Jersey, n’est pas banale. À la fin de 2013, il s’est retrouvé sans volant après que l’écurie de Michael Waltrip, au milieu d’un scandale [de tricherie] dont le nouveau champion n’était pas responsable, eut été forcée de mettre fin à ses opérations, faute de commanditaires.

L’appel de l’équipe Furniture Row est venu comme un cadeau du ciel.

« Ils ont sauvé ma carrière et ils ont droit à toute ma reconnaissance, a-t-il raconté. Sans eux, je ne serais pas ici à célébrer. Quelquefois, il faut de la chance et beaucoup de persévérance. »

Son épouse s’est empressée d’aller féliciter Truex à sa sortie de voiture. Sherry Pollec combat un cancer de l’ovaire depuis quatre ans.

« Dans la vie, il faut se battre, a dit Truex. Je l’ai fait, elle aussi. Elle a beaucoup de mérite. Cette victoire est pour elle. »

Un propriétaire en convalescence

Le propriétaire de l’équipe, Barney Visser, n’était pas à Homestead, confiné à la maison après avoir subi, il y a deux semaines, un malaise cardiaque qui a nécessité une délicate intervention chirurgicale.

Le mois dernier, un mécanicien de l’équipe, Jim Watson, est mort à l’âge de 55 ans, victime lui aussi d’une défaillance cardiaque. Comme quoi, la saison de Truex a été parsemée d’obstacles.

Kyle Larson (3e), Chase Elliott (5e), Logano (6e), Matt Kenseth (8e), Denny Hamlin (9e) et Ryan Newman (10e) ont complété le groupe des 10 premiers.