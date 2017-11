Patinage artistique: Liam Firus gagne le bronze à la Coupe de Varsovie

Le Canadien Liam Firus a remporté la médaille de bronze au sein du circuit de la série Challenger de patinage artistique, dans le cadre de la Coupe de Varsovie, dimanche.

C’est l’Italien Matteo Rizzo et le Suisse Stephane Walker qui ont complété le podium.

« Ce n’était pas la performance que je voulais, a expliqué Firus par voie de communiqué, aussi troisième à la compétition U.S. International plus tôt cette saison. Malgré tout, c’est un pas dans la bonne direction. Mon objectif est d’être au sommet aux championnats nationaux et c’est une question de bien programmer la saison et de comprendre quoi corriger.»