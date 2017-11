Quand Constantin rencontre une de ses idoles

CALGARY | En plus de remporter la Coupe Mitchell, Glen Constantin a profité de son passage à Calgary pour rencontrer une de ses idoles.

Vendredi, après le point de presse des deux équipes, l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval a discuté une quinzaine de minutes avec Peter Connellan, une légende à Calgary qui a mené les Dinos à quatre titres de la Coupe Vanier et cinq participations à la rencontre ultime.

« Quand je jouais avec les Gee Gees d’Ottawa, le coach Connellan était au sommet de son art et les Dinos étaient le programme qui comptait le plus de joueurs repêchés par la LCF, a raconté Constantin. Je l’ai toujours respecté et je ne l’avais jamais rencontré. Connellan, Bruce Coulter et Frank Tindall sont des entraîneurs que j’admirais. »

Constantin a immortalisé le moment en prenant une photo avec celui qui présente un dossier de 87 victoires, 38 défaites et deux verdicts nuls en 13 ans à la barre des Dinos. Élu au Temple de la renommée des Dinos et à celui de l’Alberta, Connellan a vu 45 joueurs être repêchés pendant ses années à la barre des Dinos. Il a pris sa retraite en 1995, après une victoire à la Coupe Vanier face aux Mustangs de Western, avant de revenir comme coordonnateur offensif en 2004 et 2005.

Place aux Mustangs

Parlant des Mustangs, Constantin dit ne pas connaître grand-chose de ses prochains adversaires. « Ça fait longtemps qu’on ne les a pas affrontés, a-t-il indiqué. Quant à leur victoire facile contre Acadia, tout le monde s’attendait à ça et ce fut encore pire, parce que les Axemen n’ont eu que trois jours de préparation. »

Les Mustangs ont pulvérisé les Axemen par la marque de 81-3 pour remporter la Coupe Uteck et mériter leur billet pour la Coupe Vanier, pour la première fois depuis 2008, année où ils s’étaient inclinés devant le Rouge et Or à Hamilton.

Le dernier duel entre les deux équipes remonte à 2010. Dans une bataille défensive au PEPS, le Rouge et Or avait mis la main sur la Coupe Uteck en vertu d’une victoire de 13-11 dans un match où les Mustangs avaient raté un long placement contre le vent sur le dernier jeu.