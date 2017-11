Un duo qui a fait des flammèches

CALGARY | Hugo Richard et Jonathan Breton-Robert s’entendent comme larrons en foire.

Encore une fois, le demi inséré a été la cible préférée du pivot lavallois, avec sept réceptions pour 109 verges et un touché. Le duo a connecté sur un long jeu de 54 verges qui a permis au Rouge et Or de créer l’égalité 10-10 au deuxième quart.

« La passe était parfaite, a louangé Breton-Robert. J’ai couru le plus vite possible et je n’ai jamais ralenti. Ce jeu a donné beaucoup de rythme à notre attaque et nous a permis de débloquer. On s’est tiré dans le pied au premier quart. Quand ça compte, je veux avoir le ballon et faire des jeux. Les coachs me font confiance et je prends mon rôle au sérieux. »

« Jonathan y a cru jusqu’au bout, de renchérir Richard, qui a mérité le titre de joueur par excellence. Il comprend le jeu et il est conscient de ce qu’on veut faire. »

Richard pas satisfait

Richard espère que l’offensive offrira une meilleure prestation à la Coupe Vanier. « Je suis content de la victoire, mais pas satisfait de notre performance, a résumé le produit des Cheetahs de Vanier. On a commis trop d’erreurs. Je m’en veux pour mon premier échappé. Je ne tenais pas le ballon assez haut. C’est mon premier cette année. »

« Personne n’a paniqué »

Justin Éthier abondait dans le même sens que son pivot étoile. « Nous avons eu de la difficulté à nous mettre en marche et ce fut difficile pas mal tout le match, a résumé le coordonnateur offensif du Rouge et Or. La ligne défensive des Dinos est dominante. Nous avons échappé des passes et le premier échappé a cassé notre rythme. C’était un gros luxe de rentrer au vestiaire à seulement 17-10. On se sentait en contrôle et personne n’a paniqué. »

En fin de match, le Rouge et Or a écopé d’une pénalité pour avoir trop tardé à mettre le ballon en jeu, ce qui lui a fait perdre un essai et l’a forcé à dégager. « C’était un scénario cauchemardesque, a illustré Éthier. Le jeu a tardé à rentrer, ce qui est mon erreur, et nous avons demandé un temps d’arrêt. Hugo aurait dû avoir conscience de l’horloge des 20 secondes. On assume tous les deux l’erreur. On s’est fait arrêter deux fois à la ligne d’une verge, mais il faut donner [du mérite] à Calgary, qui a eu une meilleure poussée. »

Même si Richard a commis deux échappés, Éthier saluait le travail accompli pour corriger cette facette de son jeu. « Hugo a beaucoup progressé pour protéger le ballon. Le deuxième n’est pas de sa faute, puisqu’il n’a jamais vu le joueur des Dinos. »