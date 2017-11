Un peu comme l’an passé

COLUMBUS | Les années se suivent et se ressemblent pour le Toronto FC qui doit une fois de plus affronter une équipe cendrillon en finale de l’Association Est.

L’an passé, c’était l’Impact qui avait surpris tout le monde en remportant son match de premier tour à Washington pour ensuite défaire les Red Bulls en demi-finale.

Cette année, c’est le Crew de Columbus qui a défait Atlanta dans un match épique au premier tour pour ensuite se payer le New York City FC en demi-finale.

Les deux équipes disputent, mardi, le premier match de cette série aller-retour qui se conclura mercredi prochain, au BMO Field de Toronto. Le vainqueur est assuré d’accueillir la finale de la Coupe MLS puisque les deux équipes de l’Est ont un meilleur dossier que celles de l’Ouest, Houston et Seattle, qui s’affrontent aussi mardi soir dans un premier duel.

Sans Giovinco et Altidore

La différence pour Toronto, cette année, c’est que l’équipe de Greg Vanney va devoir disputer le premier match sans ses deux meilleurs joueurs à l’attaque.

En effet, Sebastian Giovinco et Jozy Altidore sont tous deux suspendus pour le premier affrontement.

Le premier a accumulé un carton jaune dans chacun des matchs contre les Red Bulls de New York en demi-finale.

Quant au second, il a reçu un carton rouge lors du second affrontement face aux Taureaux à la suite d’un accrochage avec son coéquipier de la sélection nationale américaine et adversaire des Red Bulls, Sacha Kljestan.

N’empêche que tout semble avantager les Torontois qui ont établi un record de la MLS avec une récolte de 69 points en saison régulière. Le TFC (20-5-9) n’a totalisé que cinq défaites cette saison.

Historique

Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises cette saison et Toronto a eu le dessus avec deux victoires contre une, ce qui lui a valu la Coupe Trillium, trophée que se disputent les deux formations depuis 2008. Sauf que les trois matchs ont eu lieu en avril et mai. Toronto ne retrouvera pas le même Crew, mardi soir.

Historiquement, le Crew a le meilleur sur Toronto avec une fiche de 13 victoires, 8 défaites et cinq verdicts nuls.

Le Crew a également l’avantage à domicile avec un dossier de 9-4-4 alors que Toronto affiche un dossier de 4-4-6 au BMO Field face aux hommes en jaune.

Mais avec l’absence de Giovinco et Altidore, le Crew devrait en profiter et surtout éviter de faire comme l’Impact l’an passé et donner des espoirs aux Torontois en accordant des buts inutiles lors du match aller.

Le Crew a été l’une des meilleures équipes de la MLS dans la deuxième moitié de la saison avec une fiche de 9-3-5, ce qui lui a permis d’obtenir le 5e rang dans l’Est.

Mais tout n’est pas rose pour l’équipe dirigée par Gregg Berhalter. De fait, le ciel est très sombre sur l’équipe qui était de la saison inaugurale de la MLS, en 1996.

Le mois dernier, le propriétaire, Anthony Precourt, a dévoilé son intention de déménager son équipe à Austin, au Texas, s’il ne parvenait pas à obtenir un nouveau stade près du centre-ville.

La semaine dernière, Precourt et le commissaire, Don Garber, ont rencontré le maire de Columbus et les deux parties se renvoient la balle. Precourt et la MLS soutiennent que la ville n’a pas soumis de plans pour un nouveau stade pendant que du côté de la ville, on insiste pour dire que la menace de déménagement n’a pas été retirée.

Le MAPFRE Stadium, qui est devenu le premier conçu pour le soccer de la MLS en 1999, commence à dater et ne répond plus aux standards de la ligue.