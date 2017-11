Une défensive à toute épreuve

Dans l’affrontement classique entre une attaque explosive et une défensive féroce, c’est encore une fois la défensive qui a eu le dessus. Les Vikings, qui faisaient face à leur plus gros test cette saison face aux Rams, ont de nouveau démontré qu’ils se dressent comme un mur contre quiconque se met en travers de leur chemin.

Avant ce choc au sommet entre deux des puissances de la conférence nationale, les Rams pulvérisaient tout sur leur passage avec une moyenne digne de jeux vidéo, à 32,9 points par match. En les limitant à sept maigres points, les Vikings ont été leurs adversaires les plus avares cette saison.

Les Rams ont été tout simplement coincés dans un embouteillage pendant trois heures, eux qui ont été limités à 254 verges, leur deuxième plus faible production offensive cette saison. L’équipe qui a amassé plus de 100 verges au sol à ses sept derniers matchs n’a gagné que 45 verges par la course, sa plus anémique récolte.

Avant la rencontre, ces mêmes Rams convertissaient pas moins de 47,6 % de leurs troisièmes essais, un sommet dans la NFL. Dimanche, ce taux a chuté à 27 % (3 en 11).

Pour les Vikings, l’excellence défensive devient monnaie courante, eux qui ont limité huit de leurs 10 rivaux à 19 points ou moins. Ils se retrouvent avec une fiche de 8-2, avec six victoires consécutives, une première pour la franchise depuis la saison 2009.

photo afp

Un jeu clé

Les deux équipes ont été nez à nez durant la première demie, mais sur un crucial troisième essai à la porte des buts des Vikings, les Rams ont vu leur bel élan freiné lorsque le receveur recrue Cooper Kupp a échappé le ballon à la ligne d’une verge.

Signe de la résilience et de la profondeur qui règnent chez les Vikings, ce jeu clé a été l’œuvre du maraudeur Anthony Harris, qui jouait en l’absence d’Andrew Sendejo.

Offensivement, la recette des Vikings n’a rien de trop complexe. Le quart-arrière Case Keenum (280 verges, un touché) limite les erreurs au strict minimum et continue d’étonner, au point où le retour de Teddy Bridgewater n’a d’autre choix que de demeurer sur la glace.

Malgré l’absence du dynamique porteur recrue Dalvin Cook, qui brillait avant la blessure qui a mis fin prématurément à sa saison après quatre semaines, le jeu au sol continue de rouler à plein régime. Avec Latavius Murray et Jerick McKinnon, ils ont galopé sur 171 verges, sans les services du bloqueur Mike Remmers. Leur moyenne est fort enviable à 133,5 verges au sol lors des six derniers matchs.

Une première ?

Inutile de voir trop loin, mais les Vikings continuent de bien se positionner pour devenir les premiers de l’histoire du Super Bowl à prendre part au match ultime dans leur stade. Reste à voir si Keenum pourra maintenir un tel niveau de jeu, du jamais-vu pour lui, à ce jour, dans une carrière où il a avant tout bourlingué à gauche et à droite à titre de réserviste de qualité, sans plus.

S’il continue à ce rythme, tous les espoirs sont permis au Minnesota.

Gagnants

Antony Auclair

L’ancien du Rouge et Or a disputé son deuxième match de la saison avec les Buccaneers à la place du vétéran Luke Stocker. Il a été utilisé dans les unités spéciales et sur plusieurs jeux offensifs.

Les Saints

Toute une remontée pour les Saints, eux qui tiraient de l’arrière par 14 points avec moins de six minutes à faire ! La magie de Drew Brees opère toujours.

Les Ravens

Bien que les Ravens connaissent des succès mitigés cette saison, la défensive a réalisé son troisième blanchissage. C’est la cinquième équipe en 30 ans à effectuer l’exploit digne de mention.

Larry Fitzgerald

Même si les Cardinals ont perdu, il faut lever notre chapeau au vétéran Larry Fitzgerald, des Cardinals, qui a grimpé au cinquième échelon dans l’histoire pour les verges gagnées chez les receveurs.

Tom Brady

Tom Brady a étendu sa domination à un autre pays, quand ses Patriots ont fracassé les Raiders, à Mexico. L’increvable vétéran a complété 81,1 % de ses passes pour 339 verges et trois touchés.

Perdants

Les Chiefs

Ça va grogner à Kansas City ! Après un formidable début de saison, les Chiefs sont méconnaissables, au point d’être surpris par les pauvres Giants. Difficile à expliquer !

Jay Cutler

Avant de subir une commotion cérébrale, le quart-arrière des Dolphins était infect avec trois interceptions. Même s’il retrouve la santé, pas sûr que ce soit une idée géniale de le ramener...

Brett Hundley

Le quart-arrière des Packers est jeune, soit. Mais avec trois autres interceptions, il fait couler les moindres espoirs des Packers. Il en compte déjà sept à ce jour.

Les Bills

Le premier (et probablement le seul) départ de Nathan Peterman a été une catastrophe inimaginable, avec cinq interceptions. Mais plutôt que de blâmer uniquement le jeune joueur recrue, aussi bien distribuer la chaudière d’insultes à toute une équipe qui s’écrase encore lamentablement dans la dernière ligne droite.

Les Broncos

Les Broncos en sont vraiment rendus là ? Incapables de battre les Bengals, à Denver... Difficile de concevoir à quel point cette fière franchise a dépéri en si peu de temps.