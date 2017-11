LeBron James soutient Colin Kaepernick

Il faut maintenant ajouter LeBron James au groupe des athlètes croyant que le quart-arrière Colin Kaepernick reçoit un traitement injuste en raison de son implication dans le mouvement des protestations pendant l’interprétation de l’hymne national.

«J’adore le football, mais je ne fais pas partie de la NFL, a admis James dans une entrevue publiée sur le site web du réseau ESPN. Je ne représente pas la NFL et je ne connais pas sa réglementation. Toutefois, je sais que Kap reçoit un traitement injuste. Juste à le regarder, je sais qu’il est un joueur de la NFL. On voit plein d’autres quarts-arrière ayant des deuxième et des troisième chances et qui sont loin d’être aussi talentueux que lui. Et je ne respecte pas ça.»

Contrat résilié

Kaepernick a conclu une prolongation de contrat de six ans d’une valeur de 126 millions $ en 2014 avec les 49ers de San Francisco. En mars, il a décidé de mettre fin à cette entente et plus de 40 quarts ont reçu de nouveaux contrats pendant ce temps.

«La seule raison, selon moi, expliquant le fait qu’il ne soit pas avec une équipe, c'est qu’il a déposé le genou au sol, a ajouté la vedette des Cavaliers de Cleveland. C’est la seule raison. Je regarde le football chaque dimanche, chaque jeudi et chaque lundi. Je vois tous les quarts-arrière qui jouent et ceux qui remplacent les partants quand ils sont blessés. Soyons honnêtes, "Kap" est meilleur que beaucoup d’entre eux.»

Récemment, James a avoué qu’il aimerait posséder une équipe de la NFL afin d’offrir un contrat à Kaepernick.

En carrière, le joueur de 30 ans a amassé 12 271 verges par la voie des airs. Il a décoché 72 passes de touché et 30 interceptions.

Il a mené les 49ers jusqu’au Super Bowl lors de la saison 2013, mais les Ravens de Baltimore l’ont emporté par la marque de 34-31.