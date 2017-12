9 restos où aller bruncher pendant les Fêtes pour faire changement de la dinde de matante Jocelyne

La dinde, c’est bon, mais comme le chocolat, c’est bien meilleur avec modération.

À LIRE AUSSI: 7 endroits où trouver les meilleurs brunchs santé après une dure soirée

Heureusement, plusieurs restaurants à Montréal proposent un menu alléchant pendant les Fêtes.

Qu’ils servent des plats spéciaux ou non, voici une liste d’adresses à garder près de soi quand vous avez une attaque de bouffe!

Vous garderez la dinde et le ragoût de boulettes pour votre souper du 24.

1. Le Richmond | 9-10-16 et 17 décembre

Une publication partagée par Restaurant Le Richmond (@restaurantlerichmond) le 14 Oct. 2017 à 8h25 PDT

Les brunchs de Noël sont de retour pour une 4e édition et vous proposent plusieurs plats thématiques préparés pour l’occasion. Pour les plus petits, le père Noël sera sur place, et ils pourront prendre une photo souvenir avec lui.

35$ par adulte

20$ par enfant (inclus la photo, un chocolat chaud, des cadeaux et cannes de Noël)

377, rue Richmond

2. Maison Boulud | 24 décembre

Une publication partagée par Maison Boulud (@maisonboulud) le 21 Déc. 2016 à 7h21 PST

Si vous voulez goûter à l'expérience ultime de brunch (la totale, en d'autres mots), la Maison Boulud vous laissera sans voix. Vous serez reçus comme des rois dans un décor enchanteur!

85$ par personne

Extra de 80$ par personne pour toucher l'option "mimosas à volonté"

1228 rue Sherbrooke Ouest

3. Rosewood | 23 décembre

Une publication partagée par Rosewood (@rosewoodmtl) le 7 Mai 2017 à 8h47 PDT

L'équipe du Rosewood vous attend le 23 décembre dans votre plus laid chandail de Noël (ou votre pyjama) pour y déguster un merveilleux brunch de Noël présenté par Jack Daniel's. Un petit mimosa avec ça?

Prix variable par personne

60 rue St-Jacques

4. Ginko | 1er janvier

Une publication partagée par Ginkgo Café Bar #ginkgomtl (@ginkgomtl) le 14 Déc. 2017 à 11h18 PST

Pour souligner le début de 2018 et donc un nouveau départ, le Ginko vous offre les mimosas à volonté pour seulement 20$. L'accompagnement rêvé pour aller avec votre brunch bien mérité!

308 rue Sainte-Catherine Est

5. La Récolte espace local | 30 et 31 décembre

Une publication partagée par La Récolte Espace Local (@la_recolte_espace_local) le 1 Avril 2015 à 11h57 PDT

Venez célébrer en grand au restaurant La Récolte lors d'un brunch festif trois services. Plusieurs bonnes choses vous attendent, dont des plats à partager, pour seulement 35$ par personne.

764 rue Bélanger

6. Landry & Filles | Les dimanches de décembre

Une publication partagée par Landry & Filles (@landryetfilles) le 9 Nov. 2017 à 13h51 PST

Bonne nouvelle, le restaurant Landry & Filles est de retour avec ses brunchs des Fêtes les dimanches du mois de décembre de 10 h à 14 h. On vous conseille toutefois de réserver, puisque ça s’annonce bien populaire!

Prix variable

4764, rue Papineau

7. Thursday’s | 17 décembre

Une publication partagée par Thursday's Montréal (@thursdaysmontreal) le 20 Août 2017 à 6h44 PDT

Joignez-vous à l’équipe du Thursday’s pour le brunch du père Noël où plusieurs surprises vous attendent. Au programme: menu concocté spécialement pour l’occasion, maquilleuse pour enfants, cadeaux et, bien sûr, la visite du père Noël. L’événement aura lieu de 10 h 30 à 15 h.

25$ par adulte

15$ par enfant (de moins de 10 ans)

1449, rue Crescent

8. Mélisse | N’importe quand!

Une publication partagée par Stef Mark (@smarkfoodie) le 19 Nov. 2017 à 10h41 PST

La nouvelle adresse de Griffintown ne semble laisser personne indifférent. Leur menu sain et recherché attire les heureux qui s’empressent d’y retourner tous les week-ends. Leur gravlax de saumon et leur pain maison sont des incontournables! À essayer au moins une fois cet hiver!

Prix variable

719, rue William

9. Maggie Oakes | N’importe quand!

Une publication partagée par Maggie Oakes (@maggieoakesmtl) le 10 Juin 2017 à 5h37 PDT

Le restaurant de l’hôtel William Gray attire bon nombre de foodies depuis son ouverture. Avec son emplacement idéal dans le Vieux-Montréal, c’est d’ailleurs difficile de ne pas l’aimer. Leurs œufs bénédictines vous réchaufferont sans aucun doute lors des journées les plus froides.

Prix variable

426, place Jacques-Cartier

Pour votre tasse de café du dimanche matin ou vos deux œufs bacon, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!