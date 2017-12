FOLEY, Michel "Mike"



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Michel "Mike" Foley, le vendredi 24 novembre 2017, à l'âge de 77 ans.Mike laisse dans le deuil ses 5 enfants: France (Randy), Linda (Jim), Peter (Marjolaine), Christine (Yannick) et Barbara (Christopher), 14 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.Mike a travaillé pour le STCUM comme chauffeur d'autobus pendant 33 ans avant de prendre sa retraite en 2000.Un merci spécial au Dr. Polson et au personnel de l'Hôpital Lakeshore de Pointe-Claire.La famille recevra les condoléances le samedi 16 décembre 2017 de 13h à 15h, suivi des funérailles à 15h, en la chapelle du:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6