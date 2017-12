SOLARI (née Viau), Pierrette



Au Foyer Farnham, le 4 décembre 2017, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme Pierrette Solari (née Viau), épouse de feu Aldo Solari.Elle laisse dans le deuil sa fille Rica (André Vinet), ses petits-enfants: Frederick (Luana-Ann Fink), Jérémie (Véronique Noiseux), Benjamin (Karine Bédard) et Marie-Andrée (Chris Yancey) et ses arrière-petits-enfants Elliot, Anne-Elizabeth, Maya-Rose, Zoé et Noah.Elle laisse également ses soeurs Noëlla et Claire (Robert Forcier), ses beaux-frères Angelo Solari, Enea Simboli et Bruno Tronca, sa belle-soeur Madeleine Solari ainsi que plusieurs neveux et nièces.Selon ses volontés, aucun service n’aura lieu. La mise en terre des cendres se fera dans l’intimité.La famille tient à remercier tout le personnel de l’unité 1 et 2 du Foyer Farnham pour les bons soins prodigués à Mme Solari.Les arrangements funéraires ont été confiés au101, RUE JEAN-BESRÉCOWANSVILLE, QC J2K 0L3T: 450-263-1212 / F: 450-263-9557www.desourdy.ca info@desourdy.ca