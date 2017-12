LAMY, Roger



Nous avons le regret d'annoncer le décès de Roger Lamy, le 17 novembre 2017. Il était l'époux de feu Josée Lamy (née Moscato).Il laisse dans le deuil ses filles Lianne (Hervé), Lida (Giuseppe), ses petits-fils Philippe, Patrick et Éric, son frère Jean-Paul et sa soeur Hélène Lamy. Ses beaux-frères, sa belle-soeur, ses neveux et nièces regrettent également son départ.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 17 décembre 2017 de 14h à 17h, suivi d'une cérémonie commémorative à 17h et d'un souper afin de célébrer sa vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Cité de la Santé de Laval.