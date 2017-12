GOSSELIN, Léandre



Le 4 décembre 2017, à Montréal, est décédé à l’âge de 94 ans, Léandre Gosselin.Il laisse dans le deuil ses cinq enfants France (Peter Koch), Lorraine, Michel, Gisèle (Michel Lareau) et Daniel (Hélène St-Hilaire), de même que ses quatre petits-enfants et ses six arrière-petits-fils et la mère de ses enfants, Françoise Piché. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Rachel, Mariette, Claire et Françoise (Gilles Fournier), ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis. Il est parti rejoindre ses frères et soeurs Lucie, Clément, Angèle, Gérard et Jean.La famille recevra les condoléances le samedi 16 décembre de 13h à 16h au complexe