LAFOND, Jacques



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 3 décembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jacques Lafond.Il laisse dans le deuil son épouse madame Denyse Brunet, ses enfants Pierre (Nathalie Lapierre), Nycole (Pierre Bernier) et François, ses petites-filles Justine et Ariane, ses beaux-frères, belles-soeurs: Fernand (Micheline), Raymond et Yvette ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 décembre de 10h à 11h en l'église Notre-Dame-des-Champs (187 Iberville, Repentigny). Les funérailles suivront à 11h.La famille tient à remercier le personnel du 3ième Ouest du CHPLG pour les bons soins.Des dons à l'Association Québécoise des Personnes Aphasiques ou la Fondation des Maladies du Coeur et AVC seraient appréciés.