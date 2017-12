NAULT née LAVOIE, Lise



À Montréal, le 1er décembre 2017, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Lise Lavoie, épouse de monsieur Pierre Nault, prédécédée par sa fille Chantal Nault.Outre son époux, elle laisse également dans le deuil sa fille Carole (Jean-Guy Barbeau), son frère et sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682www.cimetieremontroyal.comle samedi 16 décembre de 13h à 17h, suivi des funérailles à 17h en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation québécoise du cancer.