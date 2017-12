HUDON (née Laberge), Hélène



2 décembre 1919 - 2 décembre 2017À Montréal, le samedi 2 décembre, à l’âge de 98 ans, est décédée Hélène Laberge, veuve d’Hercule Hudon.Elle laisse dans le deuil son fils Gaëtan, ses belles-filles Charmaine Williams et Louise Lefebvre, ses petits-enfants Nicholas, Mathieu, Chantal, Geneviève et Gabriel, ses trois arrière-petits-enfants Bruno, David et Élisabeth, sa soeur Claire, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 15 décembre de 18h à 21h, ainsi que dès 11h le lendemain matin.Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même, le samedi 16 décembre à 15h.